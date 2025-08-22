Dernière mise à jour: il y a 32 minutes

Publié: il y a 51 minutes

La conseillère d’État vaudoise Rebecca Ruiz, en charge de la santé et de l’action sociale, a été mise en arrêt maladie depuis le 21 août. Absente environ un mois, elle sera remplacée temporairement par ses collègues Frédéric Borloz et Vassilis Venizelos.

La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz est en arrêt maladie

Rebecca Ruiz est en arrêt maladie pour un mois environ (archives). Photo: CYRIL ZINGARO

ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz sera absente durant environ un mois. La cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) est en arrêt maladie depuis le 21 août.

Dans un communiqué envoyé vendredi, l'Etat de Vaud évoque des «problèmes de santé physique qui nécessitent davantage d'investigation.» Il ajoute que «des informations plus précises seront communiquées en temps voulu.»

Le communiqué ajoute toutefois que, «dans un souci de transparence», des informations plus précises seront données «en temps voulu». Contacté par Keystone-ATS, le service de communication du DSAS indique aussi ne pas pouvoir en dire plus actuellement.

Pour l'heure, l'absence de la Lausannoise est prévue pour une durée d'un mois. «Son retour se fera en concertation avec le corps médical», précise le communiqué.

Suppléée par deux collègues

La ministre socialiste sera suppléée par ses collègues Frédéric Borloz pour les dossiers relatifs à Direction générale de la santé et au CHUV, ainsi que par Vassilis Venizelos pour la Direction générale de la cohésion sociale.

Agée de 43 ans, Rebecca Ruiz a été élue au Conseil d'Etat vaudois en 2019 lors d'une élection complémentaire pour remplacer Pierre-Yves Maillard. Elle a auparavant été notamment conseillère nationale, députée au Grand Conseil et conseillère communale à Lausanne.