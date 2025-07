La présidente du Conseil national Maja Riniker (PLR/AG) était en visite en Ukraine depuis lundi (archives). Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

ATS Agence télégraphique suisse

La présidente du Conseil national, Maja Riniker (PLR/AG), a achevé sa visite en Ukraine par une rencontre avec les autorités locales de Vinnytsia, une ville située au centre du pays. La Suisse y est active depuis près de vingt ans. Cet engagement sur place est devenu encore plus important depuis le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, a déclaré jeudi l'Argovienne, citée dans un post des services du Parlement sur la plateforme X.

Les projets soutenus par la Suisse en Ukraine centrale portent notamment sur l'efficacité énergétique, la reconstruction économique et les transports publics, est-il précisé. Mardi, Maya Riniker a visité des projets suisses dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Dans cette région, la Suisse soutient des projets dans le cadre de l'aide humanitaire, du déminage et de la formation professionnelle.

Lundi, la présidente du National a rencontré à Kiev le président du parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, ainsi que le président Volodymyr Zelensky. Ce dernier a remercié la Suisse pour son soutien et a exprimé l'espoir que Berne s'associe aux efforts de rapatriement des enfants ukrainiens enlevés en Russie. Maja Riniker était accompagnée dans son voyage par le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD), président de la commission de politique extérieure du National.