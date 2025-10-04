Des centaines de milliers de manifestants ont défilé samedi à Rome pour soutenir les Palestiniens au lendemain de l’interception par Israël d’une flottille humanitaire. Des mobilisations similaires ont également eu lieu à Barcelone et à Londres.

Ils étaient des milliers de manifestants samedi à Barcelone en faveur de la Palestine et pour la fin de la guerre. Photo: Enric Fontcuberta

ATS Agence télégraphique suisse

Des centaines de milliers de personnes selon les organisateurs, ont manifesté samedi à Rome en soutien aux Palestiniens pour réclamer la fin de la guerre à Gaza, au 4e jour d'une importante mobilisation après l'interception par Israël de la flottille internationale. «Nous sommes tous palestiniens», «Free Palestine», «Stop au génocide», ont scandé les participants, parmi lesquels des familles avec des enfants.

Les organisateurs ont annoncé «un million» de manifestants. Contactée par l'AFP, la préfecture de police n'était pas en mesure de fournir de chiffre de participation dans l'immédiat. Le cortège a défilé sous le soleil dans le centre de la capitale italienne, encadré par un important dispositif de sécurité.

«Colonies juives, hors de Cisjordanie!»

Les participants, dont beaucoup exhibaient un drapeau palestinien ou un keffieh, ont déployé des banderoles et des pancartes «Colonies juives, hors de Cisjordanie», «Fin à l'apartheid» ou encore «La Terre Sainte crie pour la paix». «Je pense que des pays comme l'Italie, la France et l'Espagne, ont développé une culture de résistance et des valeurs démocratiques plus que d'autres, car ils ont eu l'expérience de la dictature et de la violence», a-t-il ajouté.

Des manifestations très suivies se tiennent chaque jour dans plusieurs villes italiennes depuis le début de l'interception de la flottille pour Gaza par les forces israéliennes mercredi soir. Samedi, Giorgia Meloni a accusé les manifestants d'avoir profané une statue du pape Jean Paul II (1978-2005) avec des graffitis devant la gare principale de Rome, dénonçant un «acte honteux». «Ils disent descendre dans la rue pour la paix, mais ils insultent la mémoire d'un homme qui fut un véritable défenseur et bâtisseur de la paix», a-t-elle déploré dans un communiqué.

Les Espagnols et les Anglais se mobilisent aussi

Des milliers de personnes ont aussi défilé samedi dans le centre de Barcelone pour soutenir la Palestine, demander la fin de la guerre à Gaza et du commerce des armes avec Israël. Une cinquantaine d'Espagnols figurent parmi les membres de la flottille détenus en Israël, a indiqué samedi le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Un millier de personnes se sont en outre rassemblées samedi à Londres en soutien au groupe Palestine Action, classé «terroriste» par les autorités, malgré les appels du gouvernement et de la police à ne pas manifester en solidarité avec la communauté juive, après l'attaque jeudi à Manchester contre une synagogue.

Ces manifestations «risquent de créer de nouvelles tensions», a affirmé la police de Londres vendredi, en appelant à les annuler. Mais un millier de personnes dans la capitale et une centaine d'autres à Manchester ont néanmoins manifesté en soutien aux Palestiniens.