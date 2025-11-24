DE
Le Conseil-exécutif a tranché
Hausse de 100 francs de la taxe d'études à l'Université de Berne

Toute personne souhaitant étudier à Berne devra à l’avenir payer des frais d’inscription plus élevés.
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
ATS Agence télégraphique suisse

La taxe d'études à l'Université de Berne et à la Haute école spécialisée bernoise (BFH) va augmenter dès le semestre d'automne 2026. Le Conseil-exécutif bernois a décidé de la porter de 750 à 850 francs par semestre.

Le gouvernement met ainsi en œuvre les déclarations de planification adoptées par le Grand Conseil lors des débats budgétaires de 2024 qui demandent une hausse des taxes d’études universitaires comme contribution au financement des hautes écoles bernoises. La hausse des taxes s’appliquera à partir du semestre d’automne 2026, a précisé lundi le canton de Berne.

