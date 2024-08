Soupçonnés d'avoir empoché centaines de milliers d'euros en trichant

Des caméras discrètes et des centaines de milliers d'euros empochés: deux potentiels tricheurs ont été arrêtés après avoir écumé les casinos en France.

Soupçonnés d'avoir écumé les casinos d'Europe en trichant au poker, deux hommes ont été placés en détention en France (Photo d'illustration).

ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes sont soupçonnés d'avoir gagné quelques centaines de milliers d'euros au poker dans plusieurs casinos de France et d'Europe grâce à des caméras discrètes permettant de lire les cartes lors de leur distribution. Ils ont été mis en examen jeudi.

Les deux hommes ont été placés et placés en détention provisoire, a-t-on appris samedi de source policière. Les deux suspects, un Letton de 37 ans et un Ukrainien de 63 ans, ont été interpellés en flagrant délit vers 01h00 dans la nuit de dimanche à lundi au casino d'Enghien-les-Bains, à une dizaine de kilomètres au nord de Paris, a indiqué à l'AFP le chef du Service central des courses et jeux de la police judiciaire, Stéphane Piallat, confirmant une information du média franceinfo.

Aidés d'un complice

Ses enquêteurs étaient sur les traces du duo, inconnu de la justice, grâce à un renseignement obtenu en juin. La triche consistait à placer une minuscule caméra sur la tranche avant du téléphone, sous une chemise percée d'un petit trou ou dans une sacoche négligemment entrouverte et posée sur la table de jeu pour lire les cartes au moment où elles sortaient du sabot du croupier.

A l'extérieur, un complice — qui n'a pas encore été interpellé — recevait les images et donnait les cartes gagnantes aux deux joueurs, munis d'une minuscule oreillette «qu'on ne peut retirer qu'avec un aimant», souligne le patron du SCCJ. Aucune complicité interne au sein des casinos n'a été établie par l'enquête, précise Piallat.

Ils ont écumé les casinos

Les deux suspects sont «des professionnels du jeu et de la triche», plusieurs cartes de casinos de toute la France mais aussi en Europe ont été découvertes lors des perquisitions. Si les enquêteurs ignorent les gains obtenus au total par ce réseau, ils ont établi qu'ils avaient remporté plus de 200'000 euros dans un casino de la région parisienne.

L'enquête se poursuit pour identifier et interpeller d'éventuels autres complices dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Pontoise (nord-ouest de Paris).