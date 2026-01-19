Sébastien Lecornu a tranché en faveur d'un recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour le projet de budget de l'Etat. Le Premier ministre engagera donc la responsabilité de son gouvernement pour faire passer ce texte.

ATS Agence télégraphique suisse

Sébastien Lecornu a tranché en faveur d'un recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer sans vote le projet de budget de l'Etat pour 2026, a-t-on appris lundi de sources parlementaires et au sein de l'exécutif.

Le Premier ministre, qui doit s'exprimer lundi après un Conseil des ministres, engagera donc la responsabilité de son gouvernement pour faire passer ce texte, s'exposant à des motions de censure mais en comptant sur l'abstention des socialistes.

LFI c onfirme qu'elle déposera une motion de censure

Les députés de La France insoumise (LFI) déposeront une motion de censure en réponse à l'activation par le Premier ministre: «Sébastien Lecornu impose donc le 49.3 pour passer en force son budget de malheur. Comble du ridicule pour les socialistes qui se vantaient de l'abandon de ce 49.3. Contre ce budget et pour la dignité du Parlement, nous déposerons une motion de censure contre le gouvernement», a écrit sur X la cheffe des députés Insoumis.

