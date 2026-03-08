1000 personnes défilent à Berne pour les droits de femmes

A Berne, plus d’un millier de personnes ont défilé pour la Journée des droits des femmes. La manifestation non autorisée visait «la violence patriarcale» et l’extrême droite.

ATS Agence télégraphique suisse

Plus d'un millier de personnes ont participé dimanche à Berne à une manifestation non autorisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Elles se sont élevées «contre la violence patriarcale, le fascisme et la montée de l'extrême droite».

Les participants se sont rassemblés sur la place de la gare, puis ont défilé dans le centre-ville, a constaté un journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Les manifestants scandaient des slogans tels que «Pas de guerre, pas de patriarcat» et «Contre les banques et les sexistes».

«Manifestation combative»

A l'occasion de la «journée de lutte queer-féministe», un collectif inconnu a appelé à une «manifestation combative». Leur résistance visait notamment les frontières entre les sexes ainsi que la violence patriarcale.

Selon l'appel, la manifestation était ouverte à tous les genres. L'objectif était de rendre le lieu sûr et accessible à tous. Au début du rassemblement, ils ont rendu hommage aux 29 victimes de féminicides en Suisse en 2025, selon leurs propres informations, par un cri de 29 secondes. «Plus de féminisme queer au lieu du fascisme: solidarité sans frontières», pouvait-on lire sur l'une des banderoles brandies.