Six grandes organisations environnementales suisses renoncent à lancer un référendum contre le projet d'accélération des procédures en matière énergétique. Elles préfèrent s'engager pour un développement des énergies renouvelables rapide et respectueux de la nature.

Pas de référendum contre le projet d'accélération des procédures énergétiques

Le développement plus rapide de l'hydroélectricité est l'un des objectifs du décret qui vient d'être adopté par le Parlement. Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Six grandes organisations environnementales suisses ont décidé de ne pas lancer de référendum contre le projet visant à accélérer les procédures énergétiques. Elles entendent plutôt s’engager pour un développement des énergies renouvelables à la fois rapide et respectueux de la nature.

L'Alliance pour l'environnement, composée de Pro Natura, Birdlife, WWF, Greenpeace, l'ATE et la Fondation suisse pour l'Energie, a informé samedi dans un communiqué de cette décision.

Le Parlement a adopté le décret d'accélération lors de la session d'automne. Les modifications de la loi sur l'énergie doivent permettre de planifier et d'autoriser plus rapidement les grandes centrales solaires, les parcs éoliens et les centrales hydroélectriques. Le projet prévoit des procédures d'autorisation simplifiées et des possibilités d'opposition limitées.