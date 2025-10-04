DE
FR

Alliance pour l'environnement
Pas de référendum contre le projet d'accélération des procédures énergétiques

Six grandes organisations environnementales suisses renoncent à lancer un référendum contre le projet d'accélération des procédures en matière énergétique. Elles préfèrent s'engager pour un développement des énergies renouvelables rapide et respectueux de la nature.
Publié: il y a 47 minutes
Partager
Écouter
Le développement plus rapide de l'hydroélectricité est l'un des objectifs du décret qui vient d'être adopté par le Parlement.
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Six grandes organisations environnementales suisses ont décidé de ne pas lancer de référendum contre le projet visant à accélérer les procédures énergétiques. Elles entendent plutôt s’engager pour un développement des énergies renouvelables à la fois rapide et respectueux de la nature.

L'Alliance pour l'environnement, composée de Pro Natura, Birdlife, WWF, Greenpeace, l'ATE et la Fondation suisse pour l'Energie, a informé samedi dans un communiqué de cette décision.

A lire aussi
Nouvelle loi spéciale pour mieux encadrer le marché du gaz en Suisse
Berne a revu sa copie
Nouvelle loi spéciale pour mieux encadrer le marché du gaz
Vaud renouvelle son programme d’aides pour l’efficacité énergétique
Soutien aux entreprises
Vaud renouvelle son programme d’aides pour l’efficacité énergétique

Le Parlement a adopté le décret d'accélération lors de la session d'automne. Les modifications de la loi sur l'énergie doivent permettre de planifier et d'autoriser plus rapidement les grandes centrales solaires, les parcs éoliens et les centrales hydroélectriques. Le projet prévoit des procédures d'autorisation simplifiées et des possibilités d'opposition limitées.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus