Cassis a le plus voyagé Le Conseil fédéral et les départements ont plus voyagé en 2024

Les membres du Conseil fédéral ont passé 513 heures dans des avions et des hélicoptères de la Confédération l'année dernière, soit 31 de plus qu'en 2023. Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis totalise le plus grand nombre d'heures de vol.