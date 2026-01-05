Zelensky remplace son chef du service de sécurité nationale

Zelensky remplace le chef du service de sécurité nationale

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi le remplacement du populaire chef du service de sécurité nationale (SBU) Vassyl Maliouk, connu pour des opérations spectaculaires contre la Russie, dans le cadre d'un vaste remaniement.

«Je l'ai remercié pour son travail», a déclaré Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, diffusant des photos de sa rencontre avec Vassyl Maliouk, 42 ans, sur lesquelles l'on peut voir les deux hommes se serrer la main. Le général Maliouk est devenu très populaire en Ukraine après une série d'attaques retentissantes en Russie, qui envahit l'Ukraine depuis près de quatre ans.

Vassyl Maliouk, qui dirigeait le SBU depuis 2022, continuera son travail au sein de cette structure et se concentrera sur des «opérations asymétriques» contre la Russie, a ajouté Volodymyr Zelensky, sans plus de précisions. Sur fond de rumeurs à propos du départ de Vassyl Maliouk circulant depuis quelques jours, un certain nombre de commandants de l'armée ukrainienne respectés ont rendu publiques samedi des déclarations de soutien à ce responsable, soulignant son efficacité à son poste.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un vaste remaniement entamé par M. Zelensky au sein de structures liées à la défense, en dépit d'efforts diplomatiques internationaux en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie.

La semaine dernière, le chef de l'Etat a nommé le très populaire chef du renseignement militaire, Kyrylo Boudanov, à la tête de son cabinet et annoncé le futur remplacement du ministre de la Défense. Interrogé sur ces décisions, Volodymyr Zelensky a déclaré samedi souhaiter relancer ces organismes «au cas où» la Russie refuserait d'arrêter les hostilités.