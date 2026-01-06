Une attaque de drones ukrainiens fait un mort en Russie

Un mort après une attaque de drone sur la ville russe de Tver
Une personne est décédée après une attaque de drone contre Tver, dans l'ouest de la Russie, a indiqué mardi le gouvernement régional, alors que les forces russes ont abattu 129 engins ukrainiens sans pilote dans la nuit.
Selon le ministère de la Défense russe, six de ces drones ont été détruits au-dessus de la région de Tver. Dans la ville du même nom, à quelque 200 kilomètres au nord-ouest de Moscou, «un fragment de drone a heurté les fenêtres d'un appartement situé au neuvième étage d'un immeuble», a relaté sur Telegram le gouverneur régional par intérim, Vitaly Korolev.
«Une personne est décédée. Deux ont reçu les premiers soins et refusé d'être hospitalisés», ont précisé ses services dans un autre message. Au total, les défenses anti-aériennes russes ont abattu 129 drones ukrainiens dans la nuit, dont 29 au-dessus de la région de Briansk. Son gouverneur, Alexandre Bogomaz, a fait état de deux blessés dans une attaque de «drones suicide» ukrainiens dans le district de Sevsky.
Source: AFP
Une clinique touchée par des frappes russes à Kiev
Une clinique à Kiev a été touchée lundi par des frappes russes, qui ont au total causé la mort de deux personnes. L'attaque s'est déroulée à la veille d'une réunion des alliés de l'Ukraine destinée à poursuivre les efforts diplomatiques pour régler le conflit.
Des alertes antiaériennes ont retenti au cours de la nuit sur tout le territoire ukrainien, visé par 165 drones selon le président Volodymyr Zelensky, qui a signalé de nouvelles coupures d'électricité. Dans la capitale ukrainienne, un incendie a été provoqué dans une clinique privée par ces attaques, y faisant un mort et trois blessés, selon les services de secours.
Margaryta Maliovana, la directrice de l'établissement, a témoigné auprès de l'AFP d'une «nuit terrible». Selon elle, 26 patients se trouvaient sur place au moment de l'impact et un homme de 30 ans a péri.
Dans un froid glacial
«Il y a des blessés légers mais ils ont été soignés à la clinique – quelques égratignures ici et là, quelques personnes étaient stressées», a-t-elle ajouté.
«Nous dormions, comme d'habitude. Et soudain, il y a eu une explosion. Nous nous sommes réveillés, sans comprendre. (...) Puis nous avons vu de la fumée», a raconté Vitaly Chliaïev, un retraité 81 ans qui habite à proximité.
Dans la périphérie de Kiev, plusieurs habitations et infrastructures essentielles ont souffert des bombardements, qui ont fait un mort, un homme, dans la localité de Fastiv, a expliqué le gouverneur Mykola Kalachnyk sur Telegram.
Les frappes ont entraîné des coupures de courant, rendant nécessaire le déclenchement de systèmes de secours pour maintenir l'approvisionnement en eau et chauffage, a précisé ce responsable, alors que les températures nocturnes sont tombées à -8°C.
Source: AFP
Washington envoie l'émissaire Steve Witkoff à Paris pour les discussions sur l'Ukraine
Les Etats-Unis seront représentés mardi à Paris pour les discussions sur l'Ukraine par l'émissaire Steve Witkoff et par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a indiqué lundi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.
La réunion entre les alliés de Kiev avait été annoncée par le président français Emmanuel Macron afin d'évoquer les garanties de sécurité pour l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie.
Source: AFP
Zelensky remplace le chef du service de sécurité nationale
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi le remplacement du populaire chef du service de sécurité nationale (SBU) Vassyl Maliouk, connu pour des opérations spectaculaires contre la Russie, dans le cadre d'un vaste remaniement.
«Je l'ai remercié pour son travail», a déclaré Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, diffusant des photos de sa rencontre avec Vassyl Maliouk, 42 ans, sur lesquelles l'on peut voir les deux hommes se serrer la main. Le général Maliouk est devenu très populaire en Ukraine après une série d'attaques retentissantes en Russie, qui envahit l'Ukraine depuis près de quatre ans.
Vassyl Maliouk, qui dirigeait le SBU depuis 2022, continuera son travail au sein de cette structure et se concentrera sur des «opérations asymétriques» contre la Russie, a ajouté Volodymyr Zelensky, sans plus de précisions. Sur fond de rumeurs à propos du départ de Vassyl Maliouk circulant depuis quelques jours, un certain nombre de commandants de l'armée ukrainienne respectés ont rendu publiques samedi des déclarations de soutien à ce responsable, soulignant son efficacité à son poste.
Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un vaste remaniement entamé par M. Zelensky au sein de structures liées à la défense, en dépit d'efforts diplomatiques internationaux en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie.
La semaine dernière, le chef de l'Etat a nommé le très populaire chef du renseignement militaire, Kyrylo Boudanov, à la tête de son cabinet et annoncé le futur remplacement du ministre de la Défense. Interrogé sur ces décisions, Volodymyr Zelensky a déclaré samedi souhaiter relancer ces organismes «au cas où» la Russie refuserait d'arrêter les hostilités.
La Russie revendique la capture d'une localité dans la région de Soumy
La Russie a revendiqué lundi la prise de la localité de Grabovské dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, un secteur situé près de la frontière russe où Kiev avait indiqué fin décembre faire face à une offensive.
«Les unités du groupement de troupes Nord ont pris le contrôle de la localité de Grabovské, dans la région de Soumy, à la suite d'opérations actives», a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.
L'armée ukrainienne avait fait état en décembre de combats dans ce secteur après que des soldats russes ont franchi la frontière pour y lancer une offensive. Les forces russes occupent déjà plus de 200 km2 de territoire dans la région de Soumy, plus à l'ouest.
Le médiateur ukrainien pour les droits humains, Dmytro Loubinets, avait accusé les forces russes d'avoir évacué «de force» une cinquantaine de civils de Grabovské vers la Russie. L'AFP n'est pas en mesure de vérifier ces allégations.
La région de Soumy n'est pas l'un des territoires dont Moscou revendique l'annexion en Ukraine mais le président Vladimir Poutine avait ordonné à ses troupes d'y conquérir une «zone tampon» qui empêcherait les forces ukrainiennes de pénétrer en Russie comme à l'été 2024.
Source: AFP
Deux morts dans une série d'attaques russes en Ukraine
Des bombardements russes visant l'Ukraine ont fait au moins deux morts à Kiev et dans sa périphérie, ont rapporté les autorités locales lundi, à la veille d'une réunion des alliés de Kiev pour tenter de relancer les efforts diplomatiques de règlement du conflit.
Des alertes antiaériennes ont résonné sur tout le territoire national au cours de la nuit et l'armée a averti de nombreux mouvements de missiles et drones russes.
A Kiev, une clinique privée a été touchée, provoquant un incendie et faisant un mort et trois blessés, selon les services de secours qui ont diffusé des images d'un immeuble avec une façade éventrée et d'évacuations de patients sur des brancards.
Source: AFP
La Russie a abattu plus de 25 drones se dirigeant vers Moscou
Les autorités russes ont affirmé dimanche avoir abattu au moins 25 drones ukrainiens se dirigeant vers Moscou, rarement prise pour cible. Ces dernierso ont entraîné des perturbations du trafic aérien dans les aéroports de la capitale.
Le maire de Moscou Sergueï Sobianine a annoncé l'interception d'appareils ukrainiens se dirigeant vers Moscou au cours de la nuit et de la journée de dimanche. Au moins 25 drones ont été abattus, selon un décompte en milieu d'après-midi, sans faire état de victimes.
Le trafic aérien a en revanche été perturbé dans trois des quatre aéroports moscovites: Vnoukovo, Domodedovo et Zhukovsky, avec des restrictions temporaires sur les arrivées et départs. Des dizaines de vols ont été retardés et certains annulés, pouvait-on voir sur les sites de ces aéroports.
Source: ATS
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi qu'en cas d'échec de la diplomatie pour pousser la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine, son pays devrait continuer à «se défendre». «Si la Russie bloque tout ça, si nos partenaires ne contraignent pas la Russie à mettre fin à la guerre, il y aura une autre voie: nous défendre nous-mêmes», a déclaré Zelensky, interrogé sur les remaniements en cours au sein de son cabinet et de l'appareil de la Défense.
Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi la nomination du chef du renseignement militaire, Kyrylo Boudanov, pour diriger son cabinet, l'un des postes les plus importants du pays. Il a aussi annoncé son intention, sous réserve de l'approbation du Parlement ukrainien, de remplacer l'actuel ministre de la Défense Denys Chmygal par le ministre de la Transformation digitale, Mykhaïlo Fedorov. Denys Chmygal prendrait la tête du ministère de l'Energie.
«Qu'est-ce qui influence cela? Pour notre pays il y a deux voies», a-t-il expliqué, celle de la diplomatie et celle d'une poursuite du conflit, en cas de «réticence de la Russie à mettre fin à la guerre». Se sont rencontrés à Kiev samedi les conseillers en sécurité de 15 pays alliés de l'Ukraine ainsi que des représentants de l'UE et de l'Otan.
Source: AFP
L'Ukraine assure ne frapper que des «cibles militaires» après une attaque meurtrière en zone occupée
Kiev frappe uniquement des «cibles militaires» russes, a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole de l'armée ukrainienne après que Moscou a accusé Kiev d'avoir tué 27 civils lors d'une frappe de drones sur un café et un hôtel dans une zone occupée du sud de l'Ukraine.
«Les Forces de défense de l'Ukraine respectent les normes du droit international humanitaire et frappent exclusivement des cibles militaires ennemies», a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'état-major, Dmytro Lykhoviy.
Une source au sein des forces de défense ukrainiennes a confirmé l'attaque à l'AFP tout en assurant qu'elle avait ciblé un rassemblement militaire russe dans un site fermé aux civils.
La Russie a accusé jeudi Kiev d'avoir frappé un café et un hôtel pendant les célébrations du nouvel an dans le village de Khorly, situé sur une minuscule péninsule de la côte de la mer Noire dans la partie occupée de la région ukrainienne de Kherson. Un bilan, fourni vendredi fait état de la mort de «27 civils, dont deux enfants».
La Russie a accusé Kiev de «torpiller consciemment toute tentative de recherche de solutions pacifiques au conflit».
Ces accusations interviennent dans un contexte d'intenses efforts diplomatiques pilotés par les Etats-Unis et visant à mettre fin à la guerre entre Kiev et Moscou déclenchée il y a presque quatre ans par l'invasion russe de l'Ukraine, pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Kiev a de son côté accusé Moscou de chercher à saper le processus diplomatique avec de la «désinformation».
Source: AFP
Zelensky choisit le chef du renseignement militaire Boudanov pour diriger son cabinet
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi avoir choisi le chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov, réputé pour avoir orchestré de retentissantes opérations contre la Russie, pour diriger son administration.
«J'ai eu une rencontre avec Kyrylo Boudanov et lui ai proposé de prendre la tête du cabinet présidentiel», a écrit Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. «Des procédures formelles» pour sa nomination officielle «ont commencé», a indiqué aux journalistes un conseiller du président, Dmytro Lytvyn.
Le précédent chef de l'administration, Andriï Iermak, très influent, avait quitté son poste fin novembre à la suite d'un scandale de corruption au sein du gouvernement. Des agences anticorruption ukrainiennes avaient mené des perquisitions à son domicile, sans l'inscrire à ce stade sur la liste des suspects.
A la tête du département du renseignement militaire ukrainien (GUR) depuis 2020, Kyrylo Boudanov a personnellement participé à plusieurs opérations militaires dans lesquelles il a été blessé. Selon le porte-parole du GUR, il a également été visé par «plus de dix tentatives d'attentats».
«L'Ukraine a aujourd'hui besoin de se concentrer davantage sur les questions de sécurité et sur le développement des forces de défense et de sécurité, ainsi que sur la voie diplomatique dans les négociations», a déclaré Volodymyr Zelensky en expliquant son choix. «Kyrylo possède une expertise particulière dans ces domaines et la force nécessaire pour obtenir des résultats», a-t-il poursuivi.
Source: AFP