35 États s'engagent sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine

Les 35 pays de la «Coalition des volontaires» ont validé mardi la «déclaration de Paris» détaillant des «garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable» en Ukraine, a annoncé le président français Emmanuel Macron, qui a salué une «convergence opérationnelle» entre ses membres.

Les garanties de sécurité que les pays, essentiellement européens, de la coalition prévoient d'apporter avec le soutien américain après une hypothétique fin des hostilités sont «la clef pour que jamais un accord de paix ne puisse signifier une reddition ukrainienne et que jamais un accord de paix ne puisse signifier une menace nouvelle pour l'Ukraine» de la part de la Russie, a-t-il assuré lors d'une conférence de presse.

De son côté, Volodymyr Zelensky a salué les garanties de sécurité occidentales pour l'Ukraine. «Il est important que la coalition dispose aujourd'hui de documents substantiels, et pas seulement de paroles.» Il s'est félicité de «contenu concret» démontrant une détermination à «œuvrer pour une sécurité réelle».

