35 États s'engagent sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine
Les 35 pays de la «Coalition des volontaires» ont validé mardi la «déclaration de Paris» détaillant des «garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable» en Ukraine, a annoncé le président français Emmanuel Macron, qui a salué une «convergence opérationnelle» entre ses membres.
Les garanties de sécurité que les pays, essentiellement européens, de la coalition prévoient d'apporter avec le soutien américain après une hypothétique fin des hostilités sont «la clef pour que jamais un accord de paix ne puisse signifier une reddition ukrainienne et que jamais un accord de paix ne puisse signifier une menace nouvelle pour l'Ukraine» de la part de la Russie, a-t-il assuré lors d'une conférence de presse.
De son côté, Volodymyr Zelensky a salué les garanties de sécurité occidentales pour l'Ukraine. «Il est important que la coalition dispose aujourd'hui de documents substantiels, et pas seulement de paroles.» Il s'est félicité de «contenu concret» démontrant une détermination à «œuvrer pour une sécurité réelle».
Source: AFP
Les garanties pour la sécurité future de l'Ukraine «en grande partie finalisées»
Les garanties pour la sécurité future de l'Ukraine, une fois un cessez-le-feu conclu avec la Russie, ont été en «grande partie finalisées» et permettent aux Ukrainiens de savoir que lorsque ce conflit prendra fin, «ce sera définitivement», a salué l'émissaire de Donald Trump Steve Witkoff.
Ces garanties ont été validées mardi dans une déclaration des 35 pays de la «Coalition des volontaires» réunis à Paris avec le soutien des Etats-Unis. «Cela ne signifie pas que nous allons aboutir à la paix, mais la paix ne serait pas possible sans les progrès réalisés ici aujourd'hui», a estimé Jared Kushner, le gendre du président américain, lors d'une conférence de presse commune à l'issue du sommet de la Coalition.
L'Allemagne ouverte à une force multinationale, mais hors d'Ukraine
Les troupes allemandes pourraient participer à la force multinationale, une fois un cessez-le-feu conclu avec la Russie, mais dans un pays membre de l'Otan, voisin de l'Ukraine, a déclaré mardi Friedrich Merz.
«L'Allemagne s'engagera sur les plans politique, financier et militaire. Cela peut inclure par exemple l'envoi de forces pour l'Ukraine sur le territoire voisin de l'OTAN après un cessez-le-feu», a dit le chancelier allemand, après la réunion à Paris de la «Coalition des volontaires».
Une fois un accord trouvé sur la mise en place d'une force internationale «soutenue» par des moyens militaires américains, le gouvernement et le parlement «décideront de la nature et de l'étendue de la contribution allemande», a-t-il déclaré, ajoutant que pour l'instant, Berlin «n'excluait aucune option».
Source: AFP
Giorgia Meloni refuse d'envoyer des troupes italiennes en Ukraine
La Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré mardi avoir informé les alliés européens de l'Ukraine et les envoyés américains qu'elle excluait l'envoi de troupes italiennes au sol, dans le cadre de garanties de sécurité apportées à Kiev une fois un cessez-le-feu conclu avec la Russie.
Source: AFP
Les Etats-Unis défendront l'Ukraine si Poutine attaque après le cessez-le-feu
La «coalition des volontaires», les alliés essentiellement européens de Kiev, s'apprête à affirmer que sa future «force multinationale pour l'Ukraine» bénéficiera d'«un engagement américain à soutenir la force en cas d'attaque» russe après un éventuel cessez-le-feu, selon un projet de déclaration de son sommet de Paris obtenu par l'AFP mardi.
La trentaine de dirigeants qui se réunissent mardi après-midi à l'Elysée avec des émissaires américains et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'apprêtent à se dire «prêts» à fournir à l'Ukraine des «garanties politiquement et juridiquement contraignantes qui seront activées lorsqu'un cessez-le-feu entrera en vigueur» avec la Russie, selon ce texte. «Les partenaires de la Coalition et les Etats-Unis joueront un rôle vital, dans une coordination étroite, dans l'apport de ces garanties de sécurité», ajoutent-ils.
Un cessez-le-feu serait «supervisé» par les Américains, avec une «participation» des membres de la coalition, d'après ce texte qui peut encore évoluer à la marge, selon des sources diplomatiques.
Source: AFP
Zelensky arrive à l'Elysée pour un sommet des alliés de l'Ukraine
Volodymyr Zelensky est arrivé mardi à la mi-journée au palais de l'Elysée à Paris, accueilli par Emmanuel Macron, pour un sommet des pays alliés de l'Ukraine, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Les présidents ukrainien et français se rencontrent d'abord en tête-à-tête, avant un déjeuner auquel participeront aussi les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, déjà arrivés en fin de matinée au palais présidentiel pour des réunions préparatoires. Après ce déjeuner, débutera un sommet de la «coalition des volontaires» censé finaliser les «garanties de sécurité» à apporter à Kiev dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu avec la Russie.
Source: AFP
Un mort après une attaque de drone sur la ville russe de Tver
Une personne est décédée après une attaque de drone contre Tver, dans l'ouest de la Russie, a indiqué mardi le gouvernement régional, alors que les forces russes ont abattu 129 engins ukrainiens sans pilote dans la nuit.
Selon le ministère de la Défense russe, six de ces drones ont été détruits au-dessus de la région de Tver. Dans la ville du même nom, à quelque 200 kilomètres au nord-ouest de Moscou, «un fragment de drone a heurté les fenêtres d'un appartement situé au neuvième étage d'un immeuble», a relaté sur Telegram le gouverneur régional par intérim, Vitaly Korolev.
«Une personne est décédée. Deux ont reçu les premiers soins et refusé d'être hospitalisés», ont précisé ses services dans un autre message. Au total, les défenses anti-aériennes russes ont abattu 129 drones ukrainiens dans la nuit, dont 29 au-dessus de la région de Briansk. Son gouverneur, Alexandre Bogomaz, a fait état de deux blessés dans une attaque de «drones suicide» ukrainiens dans le district de Sevsky.
Source: AFP
Une clinique touchée par des frappes russes à Kiev
Une clinique à Kiev a été touchée lundi par des frappes russes, qui ont au total causé la mort de deux personnes. L'attaque s'est déroulée à la veille d'une réunion des alliés de l'Ukraine destinée à poursuivre les efforts diplomatiques pour régler le conflit.
Des alertes antiaériennes ont retenti au cours de la nuit sur tout le territoire ukrainien, visé par 165 drones selon le président Volodymyr Zelensky, qui a signalé de nouvelles coupures d'électricité. Dans la capitale ukrainienne, un incendie a été provoqué dans une clinique privée par ces attaques, y faisant un mort et trois blessés, selon les services de secours.
Margaryta Maliovana, la directrice de l'établissement, a témoigné auprès de l'AFP d'une «nuit terrible». Selon elle, 26 patients se trouvaient sur place au moment de l'impact et un homme de 30 ans a péri.
Dans un froid glacial
«Il y a des blessés légers mais ils ont été soignés à la clinique – quelques égratignures ici et là, quelques personnes étaient stressées», a-t-elle ajouté.
«Nous dormions, comme d'habitude. Et soudain, il y a eu une explosion. Nous nous sommes réveillés, sans comprendre. (...) Puis nous avons vu de la fumée», a raconté Vitaly Chliaïev, un retraité 81 ans qui habite à proximité.
Dans la périphérie de Kiev, plusieurs habitations et infrastructures essentielles ont souffert des bombardements, qui ont fait un mort, un homme, dans la localité de Fastiv, a expliqué le gouverneur Mykola Kalachnyk sur Telegram.
Les frappes ont entraîné des coupures de courant, rendant nécessaire le déclenchement de systèmes de secours pour maintenir l'approvisionnement en eau et chauffage, a précisé ce responsable, alors que les températures nocturnes sont tombées à -8°C.
Source: AFP
Washington envoie l'émissaire Steve Witkoff à Paris pour les discussions sur l'Ukraine
Les Etats-Unis seront représentés mardi à Paris pour les discussions sur l'Ukraine par l'émissaire Steve Witkoff et par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a indiqué lundi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.
La réunion entre les alliés de Kiev avait été annoncée par le président français Emmanuel Macron afin d'évoquer les garanties de sécurité pour l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie.
Source: AFP
Zelensky remplace le chef du service de sécurité nationale
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi le remplacement du populaire chef du service de sécurité nationale (SBU) Vassyl Maliouk, connu pour des opérations spectaculaires contre la Russie, dans le cadre d'un vaste remaniement.
«Je l'ai remercié pour son travail», a déclaré Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, diffusant des photos de sa rencontre avec Vassyl Maliouk, 42 ans, sur lesquelles l'on peut voir les deux hommes se serrer la main. Le général Maliouk est devenu très populaire en Ukraine après une série d'attaques retentissantes en Russie, qui envahit l'Ukraine depuis près de quatre ans.
Vassyl Maliouk, qui dirigeait le SBU depuis 2022, continuera son travail au sein de cette structure et se concentrera sur des «opérations asymétriques» contre la Russie, a ajouté Volodymyr Zelensky, sans plus de précisions. Sur fond de rumeurs à propos du départ de Vassyl Maliouk circulant depuis quelques jours, un certain nombre de commandants de l'armée ukrainienne respectés ont rendu publiques samedi des déclarations de soutien à ce responsable, soulignant son efficacité à son poste.
Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un vaste remaniement entamé par M. Zelensky au sein de structures liées à la défense, en dépit d'efforts diplomatiques internationaux en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie.
La semaine dernière, le chef de l'Etat a nommé le très populaire chef du renseignement militaire, Kyrylo Boudanov, à la tête de son cabinet et annoncé le futur remplacement du ministre de la Défense. Interrogé sur ces décisions, Volodymyr Zelensky a déclaré samedi souhaiter relancer ces organismes «au cas où» la Russie refuserait d'arrêter les hostilités.
La Russie revendique la capture d'une localité dans la région de Soumy
La Russie a revendiqué lundi la prise de la localité de Grabovské dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, un secteur situé près de la frontière russe où Kiev avait indiqué fin décembre faire face à une offensive.
«Les unités du groupement de troupes Nord ont pris le contrôle de la localité de Grabovské, dans la région de Soumy, à la suite d'opérations actives», a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.
L'armée ukrainienne avait fait état en décembre de combats dans ce secteur après que des soldats russes ont franchi la frontière pour y lancer une offensive. Les forces russes occupent déjà plus de 200 km2 de territoire dans la région de Soumy, plus à l'ouest.
Le médiateur ukrainien pour les droits humains, Dmytro Loubinets, avait accusé les forces russes d'avoir évacué «de force» une cinquantaine de civils de Grabovské vers la Russie. L'AFP n'est pas en mesure de vérifier ces allégations.
La région de Soumy n'est pas l'un des territoires dont Moscou revendique l'annexion en Ukraine mais le président Vladimir Poutine avait ordonné à ses troupes d'y conquérir une «zone tampon» qui empêcherait les forces ukrainiennes de pénétrer en Russie comme à l'été 2024.
Source: AFP