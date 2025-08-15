Des centaines de témoignages font état de 'freinages fantômes' sur les routes françaises. Les autorités et experts s'interrogent sur un possible dysfonctionnement des systèmes d'aide à la conduite dans les véhicules récents.

Solène Monney Journaliste Blick

Lancées à pleine vitesse sur l’autoroute, des voitures freineraient brusquement… sans que leurs conducteurs ne touchent à la pédale de frein. Plusieurs témoins en France font état de ce phénomène inquiétant.«C’est allé très vite, trois secondes pour arriver à l’arrêt. La voiture derrière est venue me percuter, et mon véhicule a fait un 180 degrés», confie Joanna au micro de France Inter. Cette dernière l'assure: elle n'a touché à rien et il n'y avait pas d'obstacle devant elle.

Mais Joanna n'est pas la seule. Après son accident, elle lance un appel à témoignage, début juillet. Près de 250 réponses affluent, évoquant des situations similaires. L’alerte remonte jusqu’au ministère français des Transports qui affirment que d'autres cas lui ont été remontés, rapporte Ici mercredi 13 août.

Toutes les marques concernées

Selon Joanna, il s’agit de véhicules récents, produits entre 2017 et 2025. «Toutes les marques sont concernées même si Peugeot, Citroën et Skoda sont les plus citées», rapporte-t-elle. Et l'automobiliste en est sûre, c'est un «freinage fantôme», lié aux aides à la conduite qui a causé son accident.

«Ma voiture est équipée d’aide à la conduite, y compris d’un système d’aide au freinage et ça m’était déjà arrivé que ça se déclenche, y compris à des moments pas forcément opportuns, mais à faible vitesse, et il y avait toujours une raison. Et il y avait un signal sonore ou visuel à ce moment-là. En avril, ça n’a pas du tout été le cas», précise-t-elle. La gendarmerie réclamait l'ouverture d'une enquête. La justice a refusé.

Accident mortel

Par chance Joanna et ses passagers, percutés par un automobiliste, s'en sortent avec des blessures légères. La situation aurait pu être plus grave, voire fatale. Aurélie, qui dit avoir vécu la même situation, est tombée dans le coma et a perdu sa passagère.

A son réveil c'est le choc: «Je suis absolument certaine de ne pas avoir freiné. Il n'y a pas eu de bip sonore, de lumière. C'est comme si on avait enclenché un fort moteur puissant.» Sa voiture, examinée trois fois, n'a révélé aucun défaut.

Aurélie a raconté à Joanna avoir vécu la même situation, se soldant malheureusement par la mort de sa passagère, tandis qu'elle est tombée dans le coma. Quelques semaines avant le drame, elle avait cependant subi des dysfonctionnements électroniques. Son concessionnaire avait fait chou blanc. La conductrice a été condamnée à de la prison avec sursis pour homicide involontaire.

Erreur humaine ou dysfonctionnement?

Pour Christophe Theuil, vice-président de la Fédération française de l’expertise automobile, ces freinages pourraient être liés à un dysfonctionnement du système de freinage d’urgence automatique, perturbé par certaines conditions météo. Les capteurs pourraient «détecter des objets qui n’existent pas». Cet outil est obligatoire sur les véhicules neufs vendus dans l'Union européenne depuis 2022. Le vice-président tient quand même à préciser que ce système «sauve des vies tous les jours».

Il reste prudent: l’erreur humaine ne peut être écartée, pas plus que d’autres pannes. Il ajoute que ce système de freinage d'urgence sauve Les constructeurs, de leur côté, assurent n’avoir relevé aucune anomalie lors de l’expertise des véhicules accidentés.