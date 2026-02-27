AFP Agence France-Presse
La toxine céréulide, au coeur de la vague actuelle de rappels de laits infantiles, a pour la première fois été identifiée chez un bébé français ayant été hospitalisé après consommation d'un produit impliqué, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.
Le ministère de la Santé a reçu un «premier résultat d'analyse de selles positif à la toxine céréulide», rapporte la Direction générale de la santé, confirmant une information de la cellule investigation de Radio France mais précisant que cela ne permettait pas de conclure à un lien de cause à effet.