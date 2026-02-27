La toxine céréulide a été détectée pour la première fois chez un bébé hospitalisé en France après avoir consommé un lait infantile concerné par des rappels. Les autorités sanitaires précisent que ce résultat ne permet pas, à ce stade, d’établir un lien de cause à effet.

AFP Agence France-Presse

La toxine céréulide, au coeur de la vague actuelle de rappels de laits infantiles, a pour la première fois été identifiée chez un bébé français ayant été hospitalisé après consommation d'un produit impliqué, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé a reçu un «premier résultat d'analyse de selles positif à la toxine céréulide», rapporte la Direction générale de la santé, confirmant une information de la cellule investigation de Radio France mais précisant que cela ne permettait pas de conclure à un lien de cause à effet.