Deux nouvelles arrestations ont eu lieu à Paris dans la nuit du 28 au 29 mars, concernant un attentat déjoué contre la Bank of America. Trois suspects sont en garde à vue, selon le Parquet national anti-terroriste.

AFP Agence France-Presse

Deux nouvelles personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche dans le cadre de l'enquête sur l'attentat déjoué contre le siège parisien de la Bank of America, a annoncé le Parquet national anti-terroriste (Pnat), sollicité par l'AFP.

La garde à vue du mineur interpellé samedi «a par ailleurs été prolongée», a précisé le Pnat, confirmant des informations du quotidien Le Parisien. Au total, trois personnes sont donc en garde à vue dans ce dossier pour lequel le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a dit faire un «lien» avec la guerre au Moyen-Orient.