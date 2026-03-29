AFP Agence France-Presse
Deux nouvelles personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche dans le cadre de l'enquête sur l'attentat déjoué contre le siège parisien de la Bank of America, a annoncé le Parquet national anti-terroriste (Pnat), sollicité par l'AFP.
La garde à vue du mineur interpellé samedi «a par ailleurs été prolongée», a précisé le Pnat, confirmant des informations du quotidien Le Parisien. Au total, trois personnes sont donc en garde à vue dans ce dossier pour lequel le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a dit faire un «lien» avec la guerre au Moyen-Orient.