AFP Agence France-Presse

A la Santé, Nicolas Sarkozy devrait être installé seul dans l'une des quinze cellules de 9 m2 du quartier de l'isolement. C'est le seul moyen d'éviter toute interaction avec d'autres détenus et d'assurer sa sécurité. Il y entrera «la tête haute» et avec une biographie de Jésus et «Le Comte de Monte-Cristo», l'innocent injustement condamné le plus célèbre de la littérature française, a-t-il confié dimanche au Figaro.

Ses avocats déposeront immédiatement une demande de mise en liberté. La cour d'appel aura deux mois pour statuer mais l'audience devrait intervenir plus rapidement. A ce stade de la procédure, le trouble à l'ordre public causé par «l'exceptionnelle gravité des faits» invoqué par le tribunal correctionnel ne sera plus un critère.

Présumé innocent

Depuis son appel, Nicolas Sarkozy redevient présumé innocent. Il ne peut être maintenu en détention que si c'est l'«unique moyen» d'empêcher des pressions sur témoins ou victimes, une fuite ou une récidive, des interactions avec des complices, ou bien d'assurer sa sécurité. Si ce n'est pas le cas, il doit être remis en liberté, le cas échéant en l'assignant à résidence avec un bracelet.