Lagardère News, détenu par le milliardaire Vincent Bolloré, acquiert 25% du média identitaire «Frontières», fondé par Erik Tegnér. La rédaction s’installera à la Tour Lagardère à Paris dès septembre 2026.

AFP Agence France-Presse

La société Lagardère News, qui détient le «JDD» et est dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, entre au capital du média identitaire «Frontières» à hauteur de 25%, a indiqué à l'AFP le fondateur de ce dernier, Erik Tegnér, confirmant une information du Figaro.

«Frontières» est déjà présent sur l'antenne d'un autre média dans le giron de M. Bolloré, la chaîne de télévision CNews, avec l'émission «100% Frontières», dont M. Tegnér est le chroniqueur principal.

«Un écosystème médiatique puissant»

«C'est une grande fierté qu'un acteur de référence comme Lagardère Media News choisisse de faire confiance à un nouveau média axé sur le digital, les jeunes et l'investigation», qui va ainsi «continuer à se professionnaliser», a déclaré à l'AFP M. Tegnér. Il reste premier actionnaire de la société éditrice de «Frontières», Artefakt, et conserve le contrôle du média.

Interrogé sur le fait que «Frontières» intègre ainsi la galaxie Bolloré, M. Tegnér a répondu: «Ca nous permet en effet d'intégrer un écosystème médiatique qui est puissant, en ayant une offre complémentaire, l'investigation». «On va développer différentes synergies avec des médias du groupe au sens large», a-t-il ajouté.

La rédaction de «Frontières» va s'installer dans la «Tour Lagardère» à Paris, qui abrite déjà CNews et Europe 1. Et «100% Frontières» va être également diffusée le vendredi sur CNews, alors qu'elle l'est déjà du lundi au jeudi.

Selon M. Tegnér, le «projet moteur» de la prise de participation de Lagardère News dans «Frontières» est le lancement fin septembre d'un nouveau média, «L'Indiscret», un «mix entre le Canard enchaîné et les lettres d'informations confidentielles» comme La Lettre ou Politico. Publié en ligne chaque mardi à 20h, il «enquêtera sur les coulisses de la politique, les réseaux d'influence, l'économie».

Fondateur condamné

Très présent sur les réseaux sociaux, «Frontières» se décline en version papier, numérique et en vidéo, et se qualifie de «média de combat», revendiquant le créneau de l'enquête et du reportage de terrain, images choc à l'appui.

En juin, M. Tegnér avait été condamné à six mois de prison avec sursis et 10'000 euros d'amende après la divulgation dans une enquête de «Frontières» des données d'avocats spécialisés en droit des étrangers.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte en août après la prise à partie de M. Tegnér sur l'île de Groix (Morbihan) par un groupe de personnes, qui étaient selon lui des militants «antifas».