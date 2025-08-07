En France, le plus gros incendie de l'été reste incontrôlé

L'incendie le plus important en France depuis des décennies continue de faire rage dans l'Aude. Pour l'heure, 16'000 hectares de végétation ont brûlé, causant un décès. Sur place, le Premier ministre François Bayrou a déploré «une catastrophe d'une ampleur inédite»

Le Premier ministre François Bayrou a déploré une «catastrophe d'une ampleur inédite». Photo: keystone-sda.ch

Le plus gros incendie de l'été en France, toujours incontrôlable malgré de gros moyens engagés, a parcouru 16'000 hectares de végétation en 24 heures dans l'Aude. Pour l'heure, le feu a fait un mort et deux blessés graves, «une catastrophe d'une ampleur inédite», selon le Premier ministre.

A la tombée de la nuit mercredi, les communes restent «sur le qui-vive, parce qu'on est entourés de pins et puis que tout a brûlé, tout autour du village, c'est la catastrophe», déplore Bruno Zubieta, premier-adjoint à la mairie de Villesèque-des-Corbières, au sud de Narbonne. Si l'incendie est «toujours actif», sa progression qui était auparavant «de 1000 hectares à l'heure globalement», «diminue d'intensité», a indiqué à l'AFP Rémi Recio, sous-préfet de Narbonne.

Lors d'une visite à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, village le plus touché des 15 communes affectées par l'incendie, François Bayrou a évoqué un «plan de sauvegarde et d'avenir», dont «les Corbières pourraient être le laboratoire». Au poste de commandement des pompiers, le colonel Christophe Magny, patron du Service d'incendies et de secours de l'Aude, a rencontré le Premier ministre au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

2000 pompiers mobilisés

Il a précisé aux deux responsables les contours de l'action sans relâche de 2000 pompiers sur les 90 kilomètres de lisières, avec des flammes de 10 à 15 mètres de haut au plus fort de la propagation. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont ensuite rendus au centre national de coordination avancé de Sécurité civile à l'aéroport de Nîmes-Garons.

Il y ont «rendu hommage» aux moyens aériens engagés dans la lutte contre l'incendie. «L'ampleur dépasse tout ce qu'on avait connu depuis plus de 60 ans», a déclaré François Bayrou.

Parti peu après 16h mardi du village de Ribaute, entre Carcassonne et Narbonne, le feu s'était d'abord dirigé vers le sud-est et le littoral méditerranéen. Or, le vent a changé de direction à la mi-journée «et pousse l'incendie à revenir vers son point de départ», a déclaré à l'AFP la secrétaire générale de la préfecture Lucie Roesch, ajoutant que l'incendie va désormais «vers des zones boisées assez inaccessibles».

Déjà 16'000 hectares partis en fumée

«L'arrière du feu est devenu l'avant du feu», a ajouté le colonel Magny, soulignant qu'un millier de personnes avaient été évacuées des villages sinistrés. Le feu a parcouru 16'000 hectares de garrigue et de résineux, «plus que la commune de Paris», selon le colonel Magny. Il a aussi détruit ou endommagé 25 habitations et brûlé 35 véhicules.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu, encore inconnues. Aucune hypothèse n'est pour l'heure privilégiée. A Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, où une dame de 65 ans a été retrouvée morte dans sa maison, une odeur âcre de brûlé se dégage des hectares carbonisés à proximité, a constaté un journaliste de l'AFP.

David Cerdan, 51 ans, habite à une centaine de mètres de l'endroit où est décédée la sexagénaire qui avait refusé de quitter sa maison mardi soir. L'habitation de la défunte est dévastée, comme plusieurs autres près de chez lui. «Avec les gendarmes, nous sommes allés chez elle pour lui dire d'évacuer, mais elle n'a pas voulu partir, pensant qu'elle ne risquait rien», a déclaré à l'AFP le maire, Xavier de Volontat.

L'Europe se mobilise

La préfecture a comptabilisé 13 blessés: deux habitants hospitalisés, dont un grièvement brûlé, et onze sapeurs-pompiers, dont un souffrant d'un traumatisme crânien, a précisé Bruno Retailleau. Une personne portée disparue a été retrouvée en vie.

Dans le ciel des Corbières, tous les moyens aériens nationaux ont été mobilisés. L'Union européenne a annoncé se tenir «prête à mobiliser» des moyens. «L'Europe se tient aux côtés de la France alors que les pires feux de forêt de son histoire récente font rage dans l'Aude», a déclaré sur X Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

Un dispositif «colossal», selon le sous-préfet de Narbonne, Rémi Recio, précisant que les 2500 pompiers venus de toute la France sont appuyés par 500 engins au sol. Il s'agit à ce stade du plus gros incendie de l'été en France. Fin juillet, à la moitié de la saison estivale, la Sécurité civile avait comptabilisé plus de 15'000 hectares brûlés sur le territoire national pour 9000 départs de feu, principalement sur le littoral méditerranéen.

Population appelée à «rester confinée»

C'est aussi le plus important en France depuis au moins 2006, soit le début des enregistrements, et depuis les années 1970 pour la zone méditerranéenne, selon la base de données sur les incendies de forêt (BDIFF) du gouvernement. Celui-ci qui recense les feux depuis 1972 pour les départements méditerranéens et 2006 pour la France.

La tramontane, un vent sec et chaud qui renforce le feu, a été supplanté mercredi après-midi par un vent marin qui soufflera encore jeudi, et «va apporter de l'air plus humide qu'avant, ce qui est moins favorable à la propagation du feu», a déclaré à l'AFP François Gourand, prévisionniste Météo-France. Mais il est trop tôt pour les centaines d'habitants évacués mardi soir pour regagner leur domicile, a prévenu la préfecture.

Les autorités ont réitéré leurs consignes de sécurité à la population. Celle-ci est appelée à «rester confinée sauf ordre d'évacuation donné par les sapeurs-pompiers» et à ne pas encombrer le réseau routier pour ne pas gêner les secours.