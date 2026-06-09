Illan Castronovo a été mis en examen pour viol après les plaintes de deux femmes pour des faits remontant à 2018, révèle «Médiapart» ce mardi 9 juin. L’ex-star de téléréalité nie les accusations et affirme que les relations étaient consenties.

Un influenceur français mis en examen pour viol sur deux femmes

Un influenceur français mis en examen pour viol sur deux femmes

Luisa Gambaro Journaliste RP

L'influenceur français et ancienne star de téléréalité Illan Castronovo a été mis en examen pour viol le 13 avril 2026, révèle «Médiapart» ce mardi 9 juin. Deux femmes du Loir-et-Cher avaient porté plainte contre lui en 2022 auprès du tribunal judiciaire de Blois pour des faits datant de 2018.

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«La procédure a été extrêmement longue. On commençait à baisser les bras et, pour être honnête, on se sentait vraiment seules. Donc l’annonce de cette mise en examen est un réel soulagement», confie l'une des deux femmes au média français. «Je serai soulagée quand il y aura une audience, qu’il sera condamné et qu’il cessera de faire du mal aux femmes», nuance la seconde.

Les plaignantes disent avoir perdu connaissance lors d'une soirée en boîte de nuit après avoir bu un verre proposé par Illan Castronovo. Elles reconnaissent ne garder que peu de souvenirs de cette soirée mais des vidéos relayées sur les réseaux sociaux et des marques sur leurs corps témoignenet d'une agression sexuelle.

Accusées d'être des menteuses

Interrogé par «Médiapart», leur avocat, Arié Alimi, ne semble pas surpris par leurs témoignages. «La violence sexuelle est le mode d'être de la téléréalité. Dès son origine. Illan Castronovo comme bien d'autres en sont les produits naturels.» L'intéressé nie les accusations en bloc et affirme que ces relations étaient consenties. Il ajoute que les deux femmes ont «menti» pour «se justifier» parce qu'elles «avaient un petit copain». Le tribunal devra bientôt fixer une date d'audience.