Plusieurs polémiques
La France suspend la plateforme Shein pour non-conformité

Le gouvernement français engage une procédure de suspension de la plateforme Shein. Cette décision vise à s'assurer que le distributeur se conforme aux lois et règlements du pays, suite à plusieurs polémiques.
Publié: 15:03 heures
Shein a ouvert sa première boutique en France.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Le chef du gouvernement Sébastien Lecornu a annoncé mercredi qu'il engageait une procédure de «suspension» en France de la plateforme numérique du distributeur Shein, au cœur de plusieurs polémiques, «le temps» que cette dernière se conforme aux lois du pays.

«Sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein, le temps nécessaire pour que la plateforme démontre aux pouvoirs publics que l'ensemble de ses contenus soient enfin en conformité avec nos lois et règlements», a détaillé Matignon. «Un premier point d'étape devra être fait par les ministres dans les 48 prochaines heures», a ajouté la même source dans un communiqué transmis à l'AFP.

