Sous haute tension, Shein ouvre son premier magasin à Paris

Malgré la controverse, Shein ouvre son premier magasin permanent mondial à Paris. L'enseigne de fast-fashion, sous le feu des critiques pour ses pratiques commerciales, s'installe au BHV face à l'opposition des élus et du secteur textile français.

Une militante contre les violences sexuelles à l’ouverture de l’enseigne Shein au BHV Marais à Paris. Photo: Capture d'écran / X

Malgré les sanctions administratives et l'enquête judiciaire ouverte pour la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine, le géant de l'e-commerce asiatique Shein ouvre mercredi son premier magasin physique et pérenne au monde à Paris.

Signe de la portée hautement polémique de cette ouverture à 13H00, au 6e étage du BHV dans le centre de la capitale française, des forces de police étaient présentes dès mardi soir autour du magasin. Un peu plus de 60 personnes faisaient la queue vers 10h30 à l'entrée principale du magasin, par «curiosité» ou parce que «c'est moins cher». C'est là, face à l'Hôtel de Ville de Paris, que les clients doivent retirer un ticket pour accéder au magasin, qui sera le premier physique et pérenne au monde pour la marque de fast-fashion.

«Shein non merci», peuvent lire les passants de l'autre côté de la rue: en haut de l'Hôtel de Ville, sous la fenêtre de l'élu écologiste – et candidat à la mairie de Paris – David Belliard, une affiche hostile à Shein a été déployée. L'arrivée de la plateforme, fondée en 2012 en Chine et désormais basée à Singapour, cristallise les tensions autour de la régulation du commerce en ligne et de la mode jetable ultra-éphémère. Elus, associations et acteurs du secteur textile français ont fustigé son implantation en France.

«Un loup dans la bergerie»

Dernier épisode en date: la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine sur son site internet constatée par la Répression des fraudes, qui a déclenché l'ouverture d'une enquête judiciaire. Shein a depuis assuré avoir mis en place une interdiction totale des produits de type «poupées sexuelles». L'entreprise a déjà reçu cette année en France trois amendes pour un total de 191 millions d'euros, pour non-respect de la législation sur les cookies, fausses promotions, informations trompeuses et non-déclaration de microfibres plastiques.

Jusqu'ici exclusivement disponible en ligne et dans des magasins éphémères, l'entreprise franchit mercredi une étape stratégique avec son implantation durable. Et pas n'importe où: dans un emblématique symbole du commerce parisien, le BHV, un joyau art déco. «Une erreur stratégique» et «un danger», a déploré mercredi le ministre français de la Ville, Vincent Jeanbrun, sur TF1. Son collègue à l'Industrie, Sébastien Martin, a lui dénoncé sur Public Sénat chez Shein «une stratégie (...) d'agressivité qui est aussi une politique d'attaque de nos valeurs», avant de pointer du doigt en creux le BHV.

«Le BHV fait entrer le loup dans la bergerie», s'est alarmé le coprésident de l'organisation patronale Impact France, Pascal Demurger, sur Franceinfo, pour qui «le low-cost, c'est le chômage». Frédéric Merlin, le patron de la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV depuis 2023, a rétorqué que «Shein, c'est 25 millions de clients en France», mercredi sur RTL, opposant la popularité du géant asiatique aux griefs des responsables politiques.

Bientôt cinq autres magasins

Si Shein est autant décrié, outre les accusations de recours à des sous-traitants sous-payés et des pratiques supposées néfastes pour l'environnement, c'est aussi parce qu'il est accusé de causer la ruine du secteur du textile et des petits commerces. Ces derniers sont particulièrement touchés par la déferlante de produits conçus en Asie, majoritairement en Chine. En 2024, 4,6 milliards de colis à moins de 150 euros ont été importés dans l'UE. Le nombre de ces colis, exemptés de droits de douane, double tous les deux ans au rythme actuel.

Frédéric Merlin a déjà assuré que les produits vendus dans ce magasin répondaient aux normes européennes. Avant même l'arrivée de Shein au BHV, plusieurs marques françaises ont fui le grand magasin, dénonçant un partenariat en contradiction avec leurs valeurs et leurs intérêts. L'intersyndicale des salariés y est également opposée.

Reste à voir si les consommateurs répondront présent. Cinq autres boutiques Shein ouvriront dans le reste de la France prochainement. Les grands magasins qui les hébergeront ne seront plus des Galeries Lafayette mais des «BHV», le groupe Galeries Lafayette ayant rompu son contrat avec la SGM pour ne pas être associé à Shein.