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Scandale dans le périscolaire
Un animateur inculpé pour agressions sexuelles dans le Sud-ouest

Un animateur périscolaire à Fléac, en France, a été inculpé vendredi pour agressions sexuelles sur deux enfants de 10 et 13 ans. L'homme de 31 ans a été placé en détention provisoire.
Publié: il y a 34 minutes
L'homme de 31 ans, interpellé mercredi, travaillait notamment à la garderie du soir et au centre de loisirs d'une école à Fléac. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Rolf Poss
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AFP Agence France-Presse

Un animateur du périscolaire à Fléac (sud-ouest), soupçonné d'agressions sexuelles sur deux enfants, a été inculpé vendredi et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet. Les victimes sont âgées de 10 et 13 ans, a souligné le procureur de la République à Angoulême (sud-ouest), Benoit Bernard, qui a ouvert une information judiciaire.

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L'homme de 31 ans, interpellé mercredi, travaillait notamment à la garderie du soir et au centre de loisirs d'une école à Fléac, une commune de près de 4000 habitants près d'Angoulême. Le parquet n'a pas précisé si des plaintes avaient été déposées à son encontre.

Enquêtes en série à Paris

Une réunion de crise a eu lieu vendredi à la MJC (Maison des jeunes et de la culture) de Fléac qui employait cet animateur.«Nous avons une plateforme de vérification des casiers (...) et il n'y avait rien à ce sujet le concernant», a indiqué le directeur de la structure au quotidien Charente Libre, en référence à ses antécédents judiciaires.

A Paris, où le Parquet a ouvert des enquêtes sur 84 écoles maternelles, une vingtaine d'élémentaires et une dizaine de crèches, 132 animateurs ont été suspendus depuis le début de l'année, dont 52 pour «suspicions de violences sexuelles ou sexistes».

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