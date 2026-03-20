A Paris, trois hommes sont accusés d'agressions sexuelles sur 12 enfants de 3 à 9 ans dans des écoles des Xe, XVe et XXe arrondissements. Les suspects ont été interpellés récemment.

AFP Agence France-Presse

Trois hommes, dont deux animateurs, ont été interpellés pour des faits d'agressions sexuelles commis sur 12 enfants, âgés de 3 à 9 ans, dans trois écoles parisiennes, a appris vendredi l'AFP de source proche du dossier.

Ces hommes ont été interpellés et présentés à la justice lors des deux dernières semaines, a précisé la source. Les faits concernent une école du XVe arrondissement de Paris avec neuf victimes de 6 à 9 ans agressées par un animateur, une école maternelle du XXe arrondissement avec deux enfants de 3 ans et 4 ans agressés par le mari d'une institutrice, et une école du Xe arrondissement où une petite fille de 5 ans a été agressée par un animateur.

Développement suit