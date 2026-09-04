À Paris, plus de 15 familles accusent la Ville d'inaction face à des violences dans le périscolaire. Une plainte vise les maires Emmanuel Grégoire et Anne Hidalgo, déposée vendredi auprès du parquet.

AFP Agence France-Presse

Plus de quinze familles qui dénoncent des violences et atteintes sexuelles sur leurs enfants ont annoncé vendredi porter plainte contre la Ville de Paris et son maire socialiste Emmanuel Grégoire, ainsi que sa prédécesseure Anne Hidalgo.

Réunies autour de l'association MeTooEcole, ces familles, dont les enfants sont scolarisés dans différentes écoles de la capitale, demandent à la justice d'examiner ce que les édiles savaient des dysfonctionnements dans le périscolaire, et leur absence d'action supposée pour y remédier.

La plainte, qu'un collectif d'avocats a annoncé à l'AFP avoir déposé auprès du parquet de Paris vendredi, vise un ensemble de personnes dont l'ancienne maire PS Anne Hidalgo (2014-2026) et son successeur socialiste Emmanuel Grégoire en tant que maire en exercice depuis mars 2026.