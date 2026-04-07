Nicolas Sarkozy a défendu son innocence devant la cour d’appel de Paris. Il entend ainsi réagir aux souffrances des familles des victimes de l’attentat du DC-10 d’UTA.

Face aux familles des victimes, Sarkozy invoque la «vérité» de son innocence

Face aux familles des victimes, Sarkozy invoque la «vérité» de son innocence

AFP Agence France-Presse

Nicolas Sarkozy a expliqué mardi, au début de son interrogatoire devant la cour d'appel de Paris, qu'il entendait répondre à «la souffrance» des familles de victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA par «la vérité» de son innocence dans l'affaire d'un financement libyen présumé de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

L'ancien chef de l'Etat est notamment soupçonné d'avoir laissé ses plus proches collaborateurs négocier fin 2025 un tel financement avec un haut dignitaire libyen, Abdallah Senoussi, condamné à perpétuité pour avoir commandité cet attentat qui, en 1989, avait coûté la vie à 170 personnes, dont 54 Français.