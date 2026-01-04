Brigitte Macron a présenté ses excuses dimanche sur TF1 après ses propos controversés visant des militantes féministes. Elle avait qualifié ces dernières de «sales connes» lors d'un incident le 6 décembre à Paris.

AFP Agence France-Presse

L'épouse du président français, Brigitte Macron, interrogée sur ses propos contre des militantes féministes en marge d'un spectacle, a déclaré dimanche «ne pas être une femme mesurée» et redit «être absolument désolée». Elle avait qualifié de «sales connes» des militantes du collectif féministe #NousToutes qui avaient interrompu le 6 décembre un spectacle de l'humoriste Ary Abittan, accusé de viol mais ayant bénéficié d'un non-lieu.

«Je ne suis pas une femme mesurée. Je suis une femme qui s'enflamme aussi facilement», a dit sur la chaîne TF1 l'épouse du chef de l'Etat, à l'occasion du lancement d'une opération caritative en faveur des enfants à l'hôpital. Ses propos avaient suscité une vague d'indignation dans les rangs féministes, de la gauche et également dans le milieu de la culture, où de nombreuses actrices, à l'image de Marion Cotillard, ont apporté leur soutien aux victimes de violences sexuelles.

«Brigitte n'est pas une femme mesurée»

«Je suis absolument désolée d'avoir blessé les femmes qui ont pu se sentir agressées ou d'avoir choqué», a ajouté dimanche Brigitte Macron, reconnaissant que les «termes étaient certainement pas adéquats». Dans une interview au média Brut mi-décembre, Mme Macron s'était déjà dit «désolée» si elle avait «blessé des femmes victimes» tout en indiquant ne «pas regretter» ses paroles.

«Il y a des moments où j'oublie, et je ne devrais pas, mais je ne suis pas épouse de président à longueur de temps. Il y a des moments où Brigitte reprend le dessus et Brigitte n'est pas une femme mesurée», a-t-elle encore justifié dimanche à la télévision. Cette intervention télévisée intervient la veille d'une décision dans le procès pour cyberharcèlement de dix personnes accusées d'avoir diffusé ou relayé sur les réseaux sociaux des insultes et rumeurs sur Brigitte Macron, liées à son genre et à son écart d'âge avec le président.