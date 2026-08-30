Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a annoncé sa candidature à la primaire de la gauche pour la présidentielle 2027. Il veut une France «plus juste» et empêcher Marine Le Pen d'accéder à l'Élysée.

AFP Agence France-Presse

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a confirmé dimanche sur TF1 être candidat à la primaire de la gauche, disant vouloir se battre pour une France «plus juste», avec une «obsession», éviter la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle.

«Je suis candidat à la présidence de la République, (...) parce que (...) je veux porter une France plus juste», a affirmé le député de Seine-et-Marne. Interrogé sur ses relations avec La France insoumise, il a affirmé avoir une «obsession, que Marine Le Pen n'arrive pas à l'Elysée. «Je n'en peux plus de cette gauche qui parle exclusivement d'un combat avec la gauche. Moi, je me bats contre la droite et contre l'extrême droite», a-t-il dit, dans un tacle à son rival de la primaire Raphaël Glucksmann.