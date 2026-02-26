Catherine Pégard a été nommée ministre de la Culture française jeudi. Ancienne présidente du Château de Versailles, elle a également conseillé Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron à l'Élysée.

Catherine Pégard, nommée jeudi ministre de la Culture, a côtoyé les hautes sphères du pouvoir depuis des décennies, dirigeant le château de Versailles et conseillant Nicolas Sarkozy puis Emmanuel Macron à l'Élysée. Cette femme discrète de 71 ans arrive rue de Valois sans être ni énarque ni haute fonctionnaire, mais avec une excellente connaissance du monde de la culture et un solide carnet d'adresses.

Catherine Pégard a été tour à tour rédactrice en chef de l'hebdomadaire Le Point, conseillère de Nicolas Sarkozy, présidente du domaine de Versailles pendant plus de 12 ans, un record, puis de retour à l'Elysée auprès d'Emmanuel Macron depuis septembre 2025. Née le 5 août 1954 au Havre (Seine-Maritime), cette titulaire d'une licence en histoire et d'une maîtrise en sciences politiques, devient journaliste politique au journal éphémère «J'informe» (1977), au Quotidien de Paris (1978-1981) avant d'entrer en 1982 au Point.

Grand reporter, cheffe de service, puis rédactrice en chef de l'hebdomadaire à partir de 1995, elle quitte ce poste en mai 2007 pour devenir conseillère du président Sarkozy, nouvellement élu. «J'ai toujours fondé ma relation avec les hommes politiques sur la confiance et je crois qu'ils me font confiance parce que je ne les ai jamais trahis», affirme-t-elle en 2008 à son ancien hebdomadaire, alors qu'elle venait d'être promue à la tête d'un «pôle politique» lors d'un remaniement ministériel. A l'Élysée, elle est «celle qui sait et qui se tait», titre Le Figaro en dressant son portrait.

Vitrine de prestige

En 2011, Catherine Pégard est nommée par Nicolas Sarkozy à la tête de l'Établissement public du château de Versailles, l'un des postes les plus convoités du monde de la culture. Ce choix est critiqué par certains en raison de son manque d'expérience dans la gestion d'une administration, ainsi que dans la sphère patrimoniale. A la tête d'un domaine caractérisé par son gigantisme (830 hectares de parc, 2300 pièces), elle effectue un premier mandat de cinq ans sous Nicolas Sarkozy, est reconduite pour trois ans en 2016 par François Hollande et de nouveau pour trois ans en 2019 par Emmanuel Macron.

Ce dernier utilise Versailles à de multiples reprises comme vitrine de prestige de sa présidence: il y reçoit notamment Vladimir Poutine en 2017 et organise plusieurs sommets et rencontres avec des chefs d'États et de gouvernement, ainsi qu'avec des investisseurs étrangers. Durant les 12 ans de la présidence de Catherine Pégard, plus de 10'000 m2 supplémentaires du domaine de Versailles sont ouverts au public et restaurés, comme les appartements de Mesdames (les six filles de Louis XV), la Chapelle Royale, les appartements du Dauphin, et la salle du Jeu de Paume, lieu emblématique de la Révolution française.

«On dit que Versailles est un chantier permanent, il le reste», aimait-elle à rappeler. Après avoir été prolongée, Catherine Pégard quitte finalement Versailles en 2022. Elle est nommée en 2024 directrice du développement culturel de l'Agence française pour le développement d'Al-Ula (Afalula), le site historique nabatéen en Arabie Saoudite. En septembre 2025, elle retrouve l'Élysée lorsque Emmanuel Macron l'appelle pour devenir sa conseillère culture, en remplacement de Philippe Bélaval.