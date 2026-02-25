Après les polémiques, le Louvre aurait un nouveau directeur

AFP Agence France-Presse
L'actuel président du château de Versailles, Christophe Leribault, est pressenti pour prendre la tête du Louvre après la démission de Laurence des Cars, a indiqué mercredi une source au sein de l'exécutif à l'AFP, confirmant une information du Parisien.
A lire aussi
Cette nomination est attendue mercredi en Conseil des ministres, d'après cette source, qui indique que Christophe Leribault aura pour mission de «sécuriser, moderniser et mener à bien 'Louvre – Nouvelle Renaissance'», quelques mois après le spectaculaire cambriolage du musée. Annick Lemoine, qui dirige le Petit Palais, devrait elle être nommée au Musée d'Orsay.