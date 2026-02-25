Christophe Leribault, président du château de Versailles, est pressenti pour diriger le Louvre après la démission de Laurence des Cars. Sa nomination pourrait être confirmée ce mercredi en Conseil des ministres.

Après les polémiques, le Louvre aurait un nouveau directeur

Après les polémiques, le Louvre aurait un nouveau directeur

AFP Agence France-Presse

L'actuel président du château de Versailles, Christophe Leribault, est pressenti pour prendre la tête du Louvre après la démission de Laurence des Cars, a indiqué mercredi une source au sein de l'exécutif à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

Cette nomination est attendue mercredi en Conseil des ministres, d'après cette source, qui indique que Christophe Leribault aura pour mission de «sécuriser, moderniser et mener à bien 'Louvre – Nouvelle Renaissance'», quelques mois après le spectaculaire cambriolage du musée. Annick Lemoine, qui dirige le Petit Palais, devrait elle être nommée au Musée d'Orsay.