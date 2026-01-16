Le parquet de Nanterre enquête sur d'éventuelles nouvelles victimes de Dominique Pelicot, condamné en 2024 pour les viols de son ex-femme à Mazan entre 2011 et 2020.

AFP Agence France-Presse

Le pôle «cold cases» du parquet de Nanterre, près de Paris, enquête sur le «parcours criminel» de l'ex-mari de Gisèle Pelicot, principal condamné dans la retentissante affaire des viols de Mazan, a indiqué vendredi le ministère public, sollicité par l'AFP.

Les investigations sur ce «parcours criminel», destinées à identifier d'autres victimes potentielles, ont été déclenchées lundi, a précisé le parquet, confirmant une information de la radio privée RTL. Dominique Pélicot a été condamné en 2024 à 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme Gisèle, afin de la violer et de la livrer à des dizaines d'inconnus dans leur maison de Mazan, entre 2011 et 2020.

Viols et meurtre

Outre sa condamnation pour les viols de son ex-femme Gisèle, à Mazan, Dominique Pelicot est inculpé de deux crimes sur lesquels enquête le pôle: un viol suivi d'un meurtre à Paris en 1991 et une tentative de viol à Villeparisis (est de Paris) en 1999.

Il reconnaît partiellement les faits dans le second dossier après avoir été confondu par son ADN, mais nie toute implication concernant le viol et le meurtre de 1991. Si aucune trace ADN n'a été retrouvée dans ce dossier, les modes opératoires entre les deux affaires présentent des similitudes.

«Je (me) réjouis (ndlr: de l'ouverture de ce parcours) mais je m'étonne que cela n'ait pas été fait depuis longtemps», a réagi auprès de l'AFP Me Florence Rault, avocate des parties civiles dans les deux cold cases. «Je voudrais que l'on avance dans ces dossiers qui sont quand même ouverts depuis maintenant des dizaines d'années», a-t-elle ajouté, soulignant que «Dominique Pelicot a été mis en examen en 2022, nous sommes en 2026».