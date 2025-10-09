La cour d'assises d'appel du Gard a condamné Husamettin Dogan à 10 ans de prison dans l'affaire des viols de Mazan. Cette peine, plus sévère qu'en première instance, s'accompagne d'un suivi sociojudiciaire de 5 ans avec injonction de soins.

L'unique accusé ayant fait appel dans l'affaire des viols de Mazan voit sa peine s'alourdir à 10 ans de prison. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

La cour d'assises d'appel du Gard a condamné jeudi, l'unique accusé ayant fait appel de sa condamnation dans le dossier des viols de Mazan, à 10 ans de prison, soit un an de plus qu'en première instance.

«La cour et le jury condamnent Husamettin Dogan à 10 années de réclusion» assorti d'un suivi sociojudicaire avec «injonction de soins pendant 5 ans», a annoncé le président Christian Pasta, après près de trois heures de délibéré et quatre jours d'audience de ce nouveau procès symbole des violences sexuelles, du consentement et de la soumission chimique.

Développement suit