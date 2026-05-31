Un conducteur de motocross d’une vingtaine d’années est mort près du périphérique lors des célébrations du PSG. Dans le 16ème arrondissement, un jeune homme a aussi été grièvement blessé lors d’une violente agression.

Un mort dans un accident de motocross en marge des célébrations du PSG

Un mort dans un accident de motocross en marge des célébrations du PSG

AFP Agence France-Presse

Un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort dans la nuit de samedi à dimanche après avoir heurté avec son motocross des blocs de béton installés sur une bretelle de sortie du périphérique parisien, en marge des célébrations de la victoire du PSG, a indiqué le parquet de Paris.

Par ailleurs, un jeune homme a été grièvement blessé dans le 16e arrondissement de Paris. Des passants «ont signalé une tentative d'homicide volontaire par quatre individus armés notamment d'un couteau sur la voie publique», sur ce jeune homme, qui aurait commis un vol, d'après le ministère public.