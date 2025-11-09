Jeudi, quatre personnes ont tenté d'interrompre un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à Paris. Elles ont été mises en examen, alors qu'un rassemblement devant un commissariat a fini en affrontement entre un groupe pro-israélien et un autre propalestinien.

Jeudi, des spectateurs en possession d'un billet ont tenté d'interrompre un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël , notamment avec l'usage de fumigènes. Photo: Twitter:@aurelieweizmann

Le parquet de Paris a indiqué à l'AFP que les trois hommes et la femme retenus depuis trois jours à la suite des heurts lors d'un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à Paris avaient été inculpés dimanche par un juge d'instruction. «Les quatre mis en cause ont été mis en examen (ndlr: inculpés) et placés sous contrôle judiciaire», a précisé le ministère public.

Le juge est saisi de nombreuses infractions: dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, mise en danger d'autrui, détention sans motif légitime et interdit par arrêté préfectoral de produit incendiaire, organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de délit, violence avec usage ou menace d'une arme.

Rixe devant le commissariat

Par ailleurs, samedi, en fin d'après-midi, un groupe propalestinien s'est rassemblé, en soutien, devant le commissariat du XIXe arrondissement de Paris où ces quatre personnes étaient interrogées, avant d'être déférées au tribunal judiciaire de Paris, selon une source policière. Les participants à ce rassemblement ont rapidement été rejoints par un groupe pro-israélien et une rixe a éclaté entre eux. Des policiers sont intervenus pour les séparer et trois d'entre eux ont été blessés. Trois militants pro-israéliens et un propalestinien ont été interpellés après cette rixe, selon la source policière.

Jeudi, lors d'une représentation donnée par l'Israel Philharmonic Orchestra, des spectateurs en possession d'un billet ont tenté d'interrompre le concert, notamment avec l'usage de fumigènes. Ces incidents ont suscité une vague de condamnations dans la classe politique française, à l'exception du parti de gauche radicale LFI.

La Cité de la musique-Philharmonie de Paris a indiqué avoir porté plainte et a condamné «fermement les graves incidents» survenus dans la grande salle de concert Pierre-Boulez. «La violence n'a pas sa place dans une salle de concert», avait dénoncé la ministre française de la Culture, Rachida Dati, en soulignant que «la liberté de programmation et de création était un droit fondamental de notre République».



