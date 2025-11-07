De graves incidents ont perturbé un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à Paris jeudi soir. Des militants pro-palestiniens ont utilisé des fumigènes, entraînant quatre arrestations et une vague de condamnations politiques.

Des violences ont éclaté au concert de l'Orchestre d'Israël à Paris. Photo: X

AFP Agence France-Presse

Insultes, fumigènes, interruptions…: de «graves incidents» ont perturbé jeudi soir un concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël à Paris, suscitant une vague de condamnations dans la classe politique, à l’exception du parti de gauche radicale LFI.

Quatre personnes ont été interpellées par la police et placées en garde à vue, selon la justice. L’un des hommes, âgé d’une vingtaine d’années, est fiché pour ses liens avec la «mouvance contestataire», selon une source proche du dossier.

Des violences ont éclaté

Le ministre français de l’Intérieur Laurent Nunez a indiqué que la soirée avait été «perturbée par des militants […] pro-palestiniens», dont deux «ont craqué des fumigènes», ce qui «est très grave» et «totalement irresponsable».

La Cité de la musique-Philharmonie de Paris a indiqué avoir porté plainte. Des vidéos visibles en ligne montrent une personne qui brandit un fumigène depuis les gradins. D’autres personnes tentent de l’intercepter et des violences éclatent.

«A trois reprises, des spectateurs ont tenté de diverses manières d’interrompre le concert, dont deux fois avec l’usage de fumigènes», a précisé la Philharmonie. Une fois les agitateurs évacués, le concert s’est «achevé dans le calme» sous la direction du chef d’orchestre Lahav Shani, selon la Philharmonie. Les gardes à vue concernent trois hommes et une femme, dont trois pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations, a détaillé le parquet de Paris.

Indignation

«La violence n’a pas sa place dans une salle de concert», a dénoncé la ministre de la Culture Rachida Dati, en soulignant que «la liberté de programmation et de création est un droit fondamental de notre République». Aurore Bergé, ministre chargée de la Lutte contre les discriminations, a pour sa part qualifié d'"indigne de notre pays» ce qu'"a subi» l’Orchestre philharmonique d’Israël. «L’antisémitisme, sous toutes ses formes, n’aura jamais sa place en France», a-t-elle ajouté.

«Ce qu’on a vu hier (jeudi), c’était vraiment la preuve que les Français en ont assez parce que, dès que ces voyous ont fait sortir des fumigènes, ils se sont fait tabasser. C’était le public qui réagissait naturellement», a affirmé à l’AFP l’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka, présent au concert.

«Ca été un peu tendu»

Manon Aubry, députée européenne LFI, a refusé de condamner les violences, en soulignant que l’orchestre «représente l’Etat israélien». Quant au chef du parti, Jean-Luc Mélenchon, il a minimisé l’incident en jugeant que: «Ça a été un peu tendu. Bon, voilà. Qu’est ce que vous voulez, c’est comme ça, mais vous ne pouvez pas empêcher à des gens d’exprimer une protestation contre un génocide».

Des responsables de la communauté juive ont réagi comme Ariel Goldmann – président du Fonds social juif unifié – qui a appelé à «l’urgence d’en finir avec l’islamogauchisme». Pour sa part, la cheffe de file du RN Marine Le Pen a dénoncé des actes «intolérables» provoqués par «des activistes antisémites d’extrême gauche». En septembre, l’Orchestre philharmonique de Munich avait été déprogrammé d’un festival belge où il devait se produire sous la direction de Lahav Shani.

Le jeune chef d’orchestre de 36 ans avait alors accusé la direction de ce festival d’avoir cédé «aux pressions politiques». «Elle a exigé que je fasse une déclaration politique malgré mon engagement de longue date et publiquement exprimé en faveur de la paix et de la réconciliation», avait-il déclaré.

Sollicité par l’AFP, l’entourage de Lahav Shani a indiqué qu’il n’était pas disponible pour réagir et «restait concentré sur la musique et ses musiciens». Ces derniers jours, des militants propalestiniens avaient demandé l’annulation du concert à Paris. Le syndicat de la CGT-Spectacle avait réclamé que la Philharmonie «rappelle à son public les accusations gravissimes qui pèsent contre les dirigeants» d’Israël, notamment dans la guerre à Gaza.