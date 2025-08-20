Le ministre syrien des Affaires étrangères a rencontré une délégation israélienne à Paris pour discuter de la désescalade entre les deux pays. Les discussions visent à renforcer la stabilité régionale et abordent le cessez-le-feu dans la région de Soueida.

Syriens et Israéliens se rencontrent pour amorcer une «désescalade»

Le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad Al-Chaibani a rencontré mardi une délégation israélienne à Paris Photo: Getty Images

Le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad Al-Chaibani a rencontré mardi une délégation israélienne à Paris pour discuter de la «désescalade» entre les deux pays voisins, en vue de renforcer la «stabilité dans la région», a annoncé l'agence officielle syrienne Sana.

Les discussions ont porté sur «un certain nombre de dossiers liés au renforcement de la stabilité dans la région et le sud de la Syrie», ainsi que sur la «désescalade et la non-interférence dans les affaires internes syriennes», selon la même source.

Les délégations des deux pays, ont également évoqué la «surveillance du cessez le feu» dans la région à majorité druze de Soueida, où des violences intercommunautaires ont fait plus de 1400 morts selon une ONG et entraîné l'intervention d'Israël.

Sous médiation américaine

Les échanges ont aussi abordé la question d'un retour à l'accord de désengagement de 1974 entre les deux pays, qui avait créé une zone tampon.

«Ces discussions se déroulent sous médiation américaine, dans le cadre d'efforts diplomatiques visant à renforcer la sécurité et la stabilité en Syrie et à préserver l'unité et l'intégrité de son territoire», a ajouté l'agence syrienne.

La Syrie et Israël sont toujours techniquement en état de guerre, mais plusieurs autres rencontres diplomatiques ont déjà eu lieu en juillet en vue de la «désescalade».

Les affrontements ont opposé des combattants de la minorité druze, qu'Israël affirme vouloir protéger, à des tribus sunnites.

Une trêve fragile

En juillet, Israël a bombardé le palais présidentiel et le quartier général de l'armée syrienne à Damas pour forcer les troupes gouvernementales, qui s'étaient déployées à Soueida, à s'en retirer.

Un cessez-le-feu a été proclamé par les autorités le 19 juillet, après une déclaration de Washington affirmant avoir négocié une trêve entre Israël et la Syrie afin d'éviter une escalade. La trêve fragile tient depuis, mais la tension reste vive dans la province de Soueida.

Depuis la chute en décembre de Bachar al-Assad et l'arrivée du nouveau pouvoir islamiste, Israël a mené des centaines de frappes en Syrie et des incursions dans le sud de la Syrie.