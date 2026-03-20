Les échanges du second tour des municipales à Paris restent tendus. Hors antenne, Rachida Dati aurait proféré des insultes à l'encontre du candidat socialiste Emmanuel Grégoire.

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Le ton monte à quelques jours du second tour des municipales françaises. Ce mercredi 18 mars, le débat organisé sur BFM TV réunissant Emmanuel Grégoire (Parti socialiste), Rachida Dati (Les Républicains) et Sophia Chikirou (La France insoumise), tous les trois candidats à la mairie de Paris, a rapidement dégénéré.

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Jeudi matin sur franceinfo, Emmanuel Grégoire a assuré avoir été insulté hors antenne par Rachida Dati. «A la sortie du débat, elle m'a dit 'Grégoire, t'es vraiment un connard'», a-t-il affirmé, tout en précisant avoir pris ces mots avec humour. «Elle a l'habitude de menacer, d'envoyer des invectives, des insultes à la volée. Je ne crois pas qu'un maire de Paris devrait faire ça.»

«Pauvre chochotte!»

Rachida Dati n'est pourtant pas la seule à avoir haussé le ton lors de ce débat. La tension est notamment montée autour de propos d'Emmanuel Grégoire datant du mois de janvier. Ce dernier évoquait alors des «accointances» entre ses rivales, celles-ci étant toutes deux d'origine algérienne.

Rachida Dati avait vivement contesté ces remarques: «On ne se connaît pas, on n'a pas les mêmes parcours!» Sophia Chikirou, de son côté, a admis s'être sentie blessée, tout en précisant que des explications avaient depuis été apportées.

Emmanuel Grégoire a également dénoncé le comportement jugé particulièrement agressif de ses rivales depuis le début de la campagne. «Pauvre chochotte», a lancé Rachida Dati, sur le plateau, immédiatement rejointe par sa rivale: «On dirait une victime, cet homme». La journaliste Apolline de Malherbe a dû interrompre les railleries: «J'aimerais qu'on le laisse parler, parce que franchement, vous faites la démonstration que ce qu'il dit est vrai.»

Toujours sur franceinfo, Emmanuel Grégoire a par ailleurs accusé Emmanuel Macron d'avoir tenté d'influencer le retrait de Sarah Knafo, candidate d'extrême droite, afin d'avantager Rachida Dati. L'Elysée rejette ces accusations, les qualifiant de «mensonge indigne et calomnieux». Un épisode qui illustre bien la tension forte qui règne au milieu de la campagne parisienne.