Plus de 60 migrants ont été retrouvés dans un camion à Paris

Une soixantaine de migrants ont été découverts dans un camion à Paris, le 18e arrondissement. Une enquête pour trafic organisé a été ouverte par les autorités.

AFP Agence France-Presse

Une soixantaine de migrants ont été découverts dans un poids lourd garé dans le 18e arrondissement de Paris, a appris mercredi l'AFP de source policière et auprès du parquet de Paris. Une enquête a été ouverte, à l'initiative de l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants, pour «aide à l'entrée, à la circulation, ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée», a précisé le parquet.

Une filière organisée?

Les investigations débutent et il s'agira «notamment de savoir si ces 58 migrants, le camion devait les acheminer à un point déterminé dans le cadre d'une filière organisée», ajoute encore le ministère public. Selon la source policière, dans la nuit de mardi à mercredi, ces 58 migrants ont été découverts dans un camion poids lourd, sans chauffeur, impasse Marteau, dans le nord de la capitale.

Parmi eux, femmes, enfants et des personnes porteuses d'un récépissé de demande de statut de réfugié ont été laissés libres, toujours selon la police. Les vingt-six étrangers restants, sans titre de séjour, ont été pris en charge pour être placés en retenue administrative. Le camion appartient, d'après les premiers éléments de l'enquête, à une société domiciliée en Seine-et-Marne. Un autre, garé à proximité et retrouvé ouvert, appartient à une société de location.



