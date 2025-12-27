La garde à vue de l'homme qui a attaqué trois femmes dans le métro parisien vendredi a été levée. L'individu, en situation irrégulière sur le territoire national, a été conduit à l'infirmerie psychiatrique.

AFP Agence France-Presse

Un homme soupçonné d'avoir agressé vendredi au couteau et légèrement blessé trois femmes dans le métro parisien a été conduit dans une infirmerie psychiatrique et sa garde à vue par la police levée samedi soir, a indiqué à l'AFP le parquet. «La garde à vue de l'intéressé a été levée ce (samedi) soir, ayant été considérée comme incompatible avec son état de santé. Il a été conduit à l'infirmerie psychiatrique», a expliqué le parquet.

Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'un Malien en situation irrégulière sur le territoire national. Il avait pris la fuite mais a été identifié «grâce aux images de vidéosurveillance» du métro et été interpellé dans le Val-d'Oise via «la géolocalisation de son téléphone portable», selon le parquet. Il a 25 ans.

«Ecroué en janvier 2024»

«Déjà connu pour destruction de biens sous l'emprise de stupéfiants», il avait «été écroué en janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle après avoir été condamné pénalement», selon le ministère de l'Intérieur.

Libéré en juillet, «il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et a été placé en centre de rétention administrative», a ajouté Beauvau. «L'éloignement n'ayant pu aboutir dans le délai légal des 90 jours, faute d'obtention d'un laisser-passer consulaire en l'absence de titre d'identité valide, il a été libéré avec assignation à résidence», a expliqué le ministère, précisant qu'il était «sous mandat de recherche».

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait appelé la semaine passée les préfets et responsables de la sécurité à «une vigilance maximale» à l'approche du Nouvel an, notamment en raison «du niveau très élevé de la menace terroriste», et demandé une attention «spécifique» aux «transports en commun».