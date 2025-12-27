Un homme soupçonné d'avoir agressé vendredi au couteau et légèrement blessé trois femmes dans le métro parisien a été conduit dans une infirmerie psychiatrique et sa garde à vue par la police levée samedi soir, a indiqué à l'AFP le parquet. «La garde à vue de l'intéressé a été levée ce (samedi) soir, ayant été considérée comme incompatible avec son état de santé. Il a été conduit à l'infirmerie psychiatrique», a expliqué le parquet.
Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'un Malien en situation irrégulière sur le territoire national. Il avait pris la fuite mais a été identifié «grâce aux images de vidéosurveillance» du métro et été interpellé dans le Val-d'Oise via «la géolocalisation de son téléphone portable», selon le parquet. Il a 25 ans.
«Ecroué en janvier 2024»
«Déjà connu pour destruction de biens sous l'emprise de stupéfiants», il avait «été écroué en janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle après avoir été condamné pénalement», selon le ministère de l'Intérieur.
Libéré en juillet, «il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et a été placé en centre de rétention administrative», a ajouté Beauvau. «L'éloignement n'ayant pu aboutir dans le délai légal des 90 jours, faute d'obtention d'un laisser-passer consulaire en l'absence de titre d'identité valide, il a été libéré avec assignation à résidence», a expliqué le ministère, précisant qu'il était «sous mandat de recherche».
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait appelé la semaine passée les préfets et responsables de la sécurité à «une vigilance maximale» à l'approche du Nouvel an, notamment en raison «du niveau très élevé de la menace terroriste», et demandé une attention «spécifique» aux «transports en commun».
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h