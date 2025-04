La procureure de Paris s'exprime après l'enlèvement de David Balland, le 23 janvier 2025. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le cofondateur de Ledger, société spécialisée dans les cryptoactifs, qui avait été enlevé et séquestré contre rançon en janvier, a annoncé lundi à l'AFP avoir porté plainte pour violation du secret de l'instruction, dénonçant la «violence» des articles de presse.

«Ce que nous avons vécu est d'une violence inimaginable, et cette violence se prolonge dans chaque article qui viole tant le secret de l'enquête que notre vie privée», a relaté dans une déclaration transmise à l'AFP David Balland, âgé de 36 ans. La plainte a été déposée le 4 avril pour violation du secret de l'instruction et recel, selon le récépissé de dépôt consulté par l'AFP.

«On étale notre vie privée!»

«Je comprends l'intérêt de l'information, de décrire un mode opératoire pour en prévenir la répétition, de rendre public des méthodes. Je ne comprends pas qu'on se délecte de nos souffrances, qu'on publie une radio de ma main, qu'on étale notre vie privée», poursuit-il, précisant ne pas s'être «exprimé une seule fois depuis cette journée du 21 janvier» ni avoir «cherché la médiatisation folle qui s'est emparée de moi comme de ma famille». Sa compagne et lui avaient été kidnappés le matin du 21 janvier à leur domicile à Méreau (Cher).

L'alerte avait été donnée par Eric Larchevêque, cofondateur de Ledger, qui avait reçu une vidéo d'un doigt coupé de David Balland, accompagnée d'une importante demande de rançon en cryptomonnaie. L'image provenant d'une radiographie de sa main mutilée avait été diffusée par des médias.

Séquestré à Châteauroux, David Balland a été libéré le 22 janvier. Sa compagne a été retrouvée ligotée dans le coffre d'un véhicule dans l'Essonne le lendemain.

«Ces violations sont graves»

Au moins six hommes et une femme, âgés de 20 à 40 ans, sont mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à Paris pour notamment enlèvement et séquestration avec torture ou acte de barbarie et pour obtenir l'exécution d'un ordre, en bande organisée.

«La lecture d'éléments diffusés dans la presse démontre qu'ont été rendus publics des pans entiers de la procédure. Le fait que ce type de violation soit monnaie courante ne le rend pas moins inacceptable», a dénoncé Me Karim Beylouni, avocat de David Balland.

«Ces violations sont graves, elles mettent en danger les investigations et sont une violence supplémentaire pour notre client», a-t-il poursuivi.

Ledger est une licorne (start-up dont la valorisation a dépassé le milliard de dollars) française, fondée en 2014, leader mondial dans la conception de portefeuilles physiques de cryptomonnaies, permettant à chacun de gérer en direct ses cryptoactifs.