Halle Berry a du «changer» de robe pour l'ouverture à Cannes

1/4 Photo: WireImage

AFP Agence France-Presse

L'actrice américaine Halle Berry, membre du jury du 78e Festival de Cannes, a été contrainte de «changer» de robe pour la cérémonie d'ouverture mardi, en raison de nouvelles restrictions vestimentaires.

«J'avais une robe incroyable (...) à porter ce soir mais je ne peux pas car la traîne est trop longue. Bien sûr, je vais suivre les règles, donc j'ai dû changer de cap», a-t-elle dit en conférence de presse.

Les organisateurs ont en effet publié cette année une charte du festivalier interdisant «les tenues, en particulier les traînes longues, dont le volume entrave la bonne circulation des invités et complique l'assise dans la salle», mais aussi «la nudité sur le tapis rouge». Sur ce point, «je pense que c'est une bonne chose», a ajouté Halle Berry.

Plus de confort pour les femmes

Autre changement entériné par cette charte, sur le tapis rouge, les talons hauts ne sont plus obligatoires pour les femmes. Le règlement autorise les «chaussures et sandales élégantes avec ou sans talon».

«Je pense que c'est une très bonne règle», s'est félicitée la présidente française du jury, l'actrice Juliette Binoche. En 2023, l'actrice américaine Jennifer Lawrence, présente en compétition cette année pour «Die, My Love» de Lynne Ramsay, avait fait sensation en montant les marches avec des tongs car les chaussures prévues pour elle étaient «trop grandes», avait-elle expliqué.

Avant elle, Julia Roberts et Kristen Stewart – qui présente son premier film «The Chronology of Water» dans la section Un certain regard cette année – avaient également retiré leurs chaussures sur les marches en 2016 et 2018. Interrogé par l'AFP lundi, le festival a précisé «explicite(r) des règles déjà appliquées de longue date».

Alors que des robes transparentes sont régulièrement vues sur les tapis rouges, «il ne s'agit pas de réglementer les tenues vestimentaires mais d'interdire la nudité totale (...), dans le respect du cadre institutionnel de l'événement et de la loi française», a ajouté un porte-parole. Concernant les tenues «trop volumineuses», le festival «se réserve le droit de refuser l'accès».