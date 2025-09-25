Arrivé à 10 heures au tribunal correctionnel de Paris pour la lecture de son jugement, Nicolas Sarkozy a été fixé de sa peine pour avoir reçu des millions d'euros du défunt colonel Kadhafi. L'ancien président a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs.

Nicolas Sarkozy a été fixé sur sa peine pour avoir reçu des millions d'euros du colonel Kadhafi. Photo: keystone-sda.ch

Arrivé à 10 heures ce jeudi au tribunal correctionnel de Paris, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a découvert la peine retenue contre lui dans l’affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Il est jugé coupable d'association de malfaiteurs entre 2005 et 2007, relaxé des faits de corruption passive et de recel de détournement de fonds publics.

La présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, a expliqué qu'il était coupable d'association de malfaiteurs pour avoir «laissé ses proches collaborateurs (...) agir en vue d'obtenir des soutiens financiers» de la part du régime libyen. Sa peine doit encore être prononcée, mais il risque jusqu'à 5 ans de prison.

Deux anciens proches reconnus coupables

Deux anciens proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ont été reconnus coupables jeudi par le tribunal correctionnel de Paris au procès du financement libyen présumé de la campagne de 2007 de l'ex-président. Le premier a été reconnu coupable de corruption passive et de faux, tandis que Brice Hortefeux a été jugé coupable d'association de malfaiteurs. La présidente Nathalie Gavarino doit désormais prononcer les peines.

L’ancien président français était jugé pour avoir perçu des millions d’euros du défunt colonel Mouammar Kadhafi. Il était arrivé peu avant le début de la lecture du jugement, accompagné de sa femme, Carla Bruni. Dans la salle ont notamment pris place ses trois fils, Pierre, Jean et Louis Sarkozy. Nicolas Sarkozy était poursuivi pour quatre délits: corruption passive, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs.

