Les obsèques de Nathalie Baye auront lieu vendredi à Paris

Les obsèques de l'actrice française Nathalie Baye, décédée le 17 avril à l'âge de 77 ans, auront lieu vendredi à 10H00 à l'église Saint-Sulpice à Paris, avant son inhumation «dans la stricte intimité», a annoncé lundi sa famille à l'AFP.
Icône très discrète aux quatre César, qui a joué dans des films de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Xavier Dolan, Bertrand Blier ou Claude Chabrol, l'actrice est décédée de la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative. Sa mort, annoncée samedi, a déclenché une pluie d'hommages.
«La meilleure mère du monde»
«J'ai perdu la moitié de mon coeur, c'était la meilleure mère du monde», a écrit dimanche sur Instagram la fille unique de Nathalie Baye, l'actrice et chanteuse Laura Smet, dont le père était le chanteur Johnny Hallyday.
«Je vous envoie ces quelques mots sans y croire vraiment encore mais je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et vos mots qui me touchent énormément», a-t-elle ajouté. Plusieurs rediffusions spéciales en hommage à Nathalie Baye sont prévues à la télévision.