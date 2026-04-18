L'actrice française Nathalie Baye est décédée, a annoncé sa famille ce 18 avril via l'AFP. Star incontournable du cinéma, elle laisse derrière elle une carrière iconique.

AFP Agence France-Presse

L'actrice française multi-césarisée Nathalie Baye, à la filmographie luxuriante et internationale, est morte à l'âge de 77 ans à Paris, ont annoncé samedi à l'AFP ses proches.

Cette star très discrète, qui a joué dans des films de François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier ou Claude Chabrol, est morte «vendredi soir à son domicile parisien de la maladie à corps de Lewy», a indiqué à l'AFP dans un communiqué commun sa famille, dont sa fille Laura Smet. Cette maladie neurodégénrative se manifeste par une combinaison de troubles proches de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Audacieuse, Nathalie Baye avait su casser son image classique et sage pour donner libre cours à sa fantaisie et s'offrir une impressionnante filmographie. De François Truffaut («La Nuit américaine») à Xavier Dolan («Juste la fin du monde») en passant par Bertrand Blier («Notre histoire»), Tonie Marshall («Vénus Beauté») et Claude Chabrol («La Fleur du mal»).

Elle a fait un petit tour à Hollywood, campant la mère de Leonardo DiCaprio dans «Arrête-moi si tu peux» de Steven Spielberg. Elle avait été révélée au public en 1973 dans «La Nuit Américaine» de François Truffaut et avait vu sa notoriété exploser après «Sauve qui peut (la vie)» en 1980.

Des rumeurs d'hospitalisation démenties

Ancienne compagne de Johnny Hallyday (1982-1986), la comédienne française, aimée des cinéphiles comme du grand public, a été multirécompensée aux César, raflant la statuette trois années de suite de 1981 à 1983. Nathalie Baye, qui n'était pas apparue publiquement depuis plusieurs mois, avait annulé sa présence à un événement en juillet dernier mais sa fille Laura Smet avait alors démenti à l'époque des rumeurs d'hospitalisation.

L'actrice avait signé en 2023 une tribune de 109 personnalités pour appeler le président Emmanuel Macron à faire évoluer la loi sur la fin de vie.