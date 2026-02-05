Deux importantes saisies liées au narcotrafic ont eu lieu près de Grenoble cette semaine. Près de 290'000 euros et 10,7 kilos de cannabis ont été découverts, et trois hommes ont été interpellés.

AFP Agence France-Presse

Près de 290'000 euros (soit 265'851,70 francs suisses) en numéraire et des produits stupéfiants ont été saisis cette semaine lors de deux opérations de lutte contre le narcotrafic en périphérie de Grenoble, a indiqué jeudi le parquet de Grenoble.

Un homme de 45 ans a été interpellé lundi à Echirolles alors qu'il venait de se faire remettre un sac à dos «thermosoudé» dans lequel a été retrouvée une somme de 270'000 euros. L'homme, qui circulait dans un véhicule accompagné de ses deux enfants mineurs, présente un «profil atypique», sans «passé judiciaire récent significatif», et a été placé en garde à vue, a indiqué le procureur Etienne Manteaux lors d'un point presse.

Jouant probablement le rôle de «collecteur», en tous cas «d'intermédiaire (...) de grande confiance» dans le réseau criminel, il est soupçonné d'association de malfaiteurs, de complicité de trafic de stupéfiants et de blanchiment, a-t-il ajouté.

Un quartier sensible

L'interpellation a été réalisée par des officiers de police secours «qui étaient au bon endroit, au bon moment, et qui ont été courageux» dans une «situation périlleuse», les trafiquants étant fréquemment armés, a souligné de son côté Jérôme Chappa, directeur interdépartemental de la police nationale de l'Isère.

Deux autres hommes âgés de 22 et 25 ans, de «profil très différent» du premier, ont par ailleurs été interpellés mercredi dans le quartier sensible de Mistral à Grenoble. L'opération a conduit à la saisie dans un appartement d'une somme en liquide de 15'700 euros, ainsi que 10,7 kilos de résine de cannabis et différents autres stupéfiants dont de la drogue de synthèse, a indiqué le procureur. Grenoble et certaines de ses banlieues sont régulièrement marquées par des épisodes de violence par arme à feu liées au trafic de drogue.



