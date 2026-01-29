Macron convoque une réunion ce jeudi sur le narcotrafic

Emmanuel Macron réunit jeudi à l'Elysée quatre ministres pour une réunion dédiée au narcotrafic. Le suivi de la loi de juin 2025 et la situation aux Antilles seront au cœur des discussions.

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron va réunir autour de lui quatre ministres jeudi après-midi lors d'une nouvelle rencontre consacrée au narcotrafic, a annoncé l'Élysée, confirmant une information de RTL. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, le ministre de la Justice Gérald Darmanin et celui des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot seront présents, a-t-on précisé.

«Cette réunion portera notamment sur le suivi de la mise en œuvre des arbitrages rendus par le Président de la République lors des précédentes réunions consacrées à cette thématique, dans le prolongement de la loi contre le narcotrafic adoptée en juin 2025», a expliqué l'Elysée dans un communiqué.

Troisième réunion

Il s'agit de la troisième réunion sur ce sujet depuis celle du 18 novembre convoquée quelques jours après l'assassinat à Marseille de Mehdi Kessaci, jeune frère d'un militant écologiste, Amine, engagé dans la lutte contre le narcotrafic.

Outre le bilan des mesures déjà mises en place, les participants évoqueront le nouveau parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) créé en juin et installé le 5 janvier, sur le modèle du parquet national antiterroriste et du parquet national financier. La magistrate Vanessa Perrée a été officiellement nommée à la tête du Pnaco.

Mener «une guerre»

La réunion doit permettre également de «faire le point» sur «le déploiement des scanners dans les ports et les aéroports et l'évolution de la politique publique en matière de lutte contre les usages», a encore détaillé l'Élysée, ainsi que sur les «enjeux de coopération policière et judiciaire avec les partenaires internationaux».

Autre sujet au programme, la situation du narcotrafic aux Antilles, «à laquelle le Président de la République souhaite accorder une attention particulière dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires renforcés et la finalisation d'axes stratégiques spécifiques», a-t-on encore complété. Le gouvernement a mis les bouchées doubles pour mettre en application la loi contre le narcotrafic adoptée en juin par le Parlement.

Mi-décembre, Emmanuel Macron avait réaffirmé à Marseille sa volonté de mener une «guerre aux réseaux qui tuent des jeunes innocents». Il s'est ensuite rendu pour le Noël aux troupes aux Émirats arabes Unis, où d'importants narcotrafiquants ont trouvé refuge, selon la justice française.