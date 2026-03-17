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Municipales à Paris
Sarah Knafo se désiste avant le second tour «pour faire barrage à la gauche»

Sarah Knafo, eurodéputée d'extrême droite, annonce son désistement pour le second tour des municipales à Paris afin de faire barrage à la gauche. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'un soutien à Rachida Dati, qui a refusé une alliance avec elle.
Publié: il y a 20 minutes
Sarah Knafo se retire des municipales à Paris pour faire barrage à la gauche, sans soutenir Rachida Dati.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo, qualifiée de justesse (10,4%) pour le second tour des municipales à Paris, a annoncé mardi qu'elle se désistait pour faire barrage à la gauche et non pour la candidate LR Rachida Dati, qui a refusé de s'allier avec elle.

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«J'ai toujours dit que j'avais un objectif depuis l'annonce de ma candidature: battre la gauche. Donc, je tiens le cap, je tiens ma parole, la parole que j'ai donnée à mes électeurs et à mes soutiens : je me retire pour nous donner toutes les chances de battre la gauche», déclare-t-elle dans une interview au Parisien, prenant soin d'expliquer qu'elle ne se désistait «pas pour la personne de Rachida Dati» mais «pour Paris». 


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