Sarah Knafo, eurodéputée d'extrême droite, annonce son désistement pour le second tour des municipales à Paris afin de faire barrage à la gauche. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'un soutien à Rachida Dati, qui a refusé une alliance avec elle.

AFP Agence France-Presse

L'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo, qualifiée de justesse (10,4%) pour le second tour des municipales à Paris, a annoncé mardi qu'elle se désistait pour faire barrage à la gauche et non pour la candidate LR Rachida Dati, qui a refusé de s'allier avec elle.

«J'ai toujours dit que j'avais un objectif depuis l'annonce de ma candidature: battre la gauche. Donc, je tiens le cap, je tiens ma parole, la parole que j'ai donnée à mes électeurs et à mes soutiens : je me retire pour nous donner toutes les chances de battre la gauche», déclare-t-elle dans une interview au Parisien, prenant soin d'expliquer qu'elle ne se désistait «pas pour la personne de Rachida Dati» mais «pour Paris».



