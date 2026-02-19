Depuis New Delhi, Emmanuel Macron a condamné jeudi toute forme de violence dans la République. Il a appelé les «extrêmes» à agir après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque.

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron a affirmé jeudi qu'il n'y avait en République «pas de place pour les mouvements qui adoptent et légitiment la violence», appelant les «extrêmes» à «faire le ménage» dans leurs rangs après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque.

«Rien ne saurait justifier, ni chez les uns ou chez les autres, et ni même dans un face-à-face qui est mortifère pour la République (...) l'action violente», a -t-il insisté depuis New Delhi où il achève une visite officielle en Inde.

Le chef de l'Etat s'exprimait près d'une semaine après l'agression mortelle de Quentin Deranque, 23 ans, à Lyon, pour laquelle onze suspects sont en garde à vue. La plupart sont liés à des mouvements d'ultragauche, et parmi eux figurent trois proches du député LFI Raphaël Arnault, fondateur du groupuscule La Jeune Garde Antifaciste, dissoute par décret en juin 2025 notamment pour des «violences».

«Il faut rester calme»

«A chaque fois qu'il y a des gens qui vous expliquent qu'ils ont mis en place des milices pour faire de l'autoprotection parce qu'il y aurait de l'autre côté un discours de violence (...), ils ne commettent pas simplement une faute politique mais aussi une faute morale et ils créent les conditions de ce qui arrive. Donc tout le monde partout doit faire le ménage», a lancé Emmanuel Macron lors d'un point presse.

«Il faut rester calme» et «rappeler les principes de la République», a encore enjoint le président qui a ciblé «les mouvements d'extrême gauche» comme «d'extrême droite qui a aussi parfois dans ses rangs des militants qui justifient l'action violente».

Le chef de l'Etat a au passage épinglé la Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui s'était fendue d'un message sur X pour évoquer la mort de Quentin Deranque. «Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés», a lancé M. Macron, confirmant qu'il s'adressait bien à la cheffe du gouvernement italien.

Mme Meloni avait notamment écrit sur X que «la mort d'un garçon d'à peine plus de 20 ans, attaqué par des groupes liés à l'extrémisme de gauche dans un climat de haine idéologique qui se répand dans plusieurs pays, est une blessure pour l'Europe entière». «Je suis toujours frappé de voir que des gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres», a grincé en retour Emmanuel Macron.