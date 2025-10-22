L'ex-président français Nicolas Sarkozy a passé sa première nuit en prison. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent comment des codétenus l'insultent bruyamment et le menacent.

Janine Enderli et AFP

Sa première nuit en prison a été tout sauf calme: l'ex-président français Nicolas Sarkozy est actuellement incarcéré à la prison de la Santé à Paris.

Quelques heures seulement après son arrivée en prison, les codétenus de Nicolas Sarkozy auraient déjà insulté bruyamment l'ancien président, comme le rapportent plusieurs médias français.

«Montre ton visage, Sarkozy !»

Dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut entendre plusieurs hommes crier des insultes et des menaces contre Nicolas Sarkozy depuis une fenêtre. Les insultes ont été diffusées en direct par les hommes sur Tiktok.

«Oh Sarko, espèce de mauviette, réveille-toi!», crient-ils en s'incitant mutuellement à hurler sur l'ex-président. «Réveille-le, mec! Appelle Sarko». S'ensuivent des expressions vulgaires et des menaces de meurtre et de viol.

«Montre ton visage en live streaming, Sarkozy», tonnent-ils. La cellule du septuagénaire se trouve vraisemblablement de l'autre côté de la cour intérieure montrée.

Procédure engagée contre trois détenus

Une enquête a immédiatement été ouverte et des téléphones portables ont été saisis lors de la fouille d'une cellule. Selon Europe 1, une procédure a été engagée contre trois détenus.

Le parquet a confirmé à la station qu'il avait été informé mercredi par le directeur de la prison de la diffusion d'une vidéo sur les médias sociaux. Il était dit que le clip avait été «clairement» filmé par un détenu de l'établissement qui avait menacé Nicolas Sarkozy à son arrivée dans les locaux.

Sarkozy bénéficie d'une protection rapprochée

Le parquet a ouvert une enquête pour menaces de mort. Nicolas Sarkozy bénéficie d'une protection personnelle pendant sa détention. Il est protégé par deux policiers qui partagent l'une des cellules voisines.

L'ancien président a en principe droit à une protection personnelle, cela «sera maintenu même pendant sa détention», a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à la chaîne CNews. «Il s'agit de préserver sa sécurité». Cela a été convenu avec l'administration pénitentiaire, a souligné le ministre.

Il clame son innocence

Nicolas Sarkozy avait été condamné en septembre à cinq ans de prison. Les juges ont considéré qu'il était prouvé que de proches collaborateurs négociaient pour lui depuis 2005 avec les autorités libyennes afin d'obtenir de l'argent pour sa campagne présidentielle. En raison de la gravité particulière des faits, le tribunal a ordonné l'exécution immédiate de la peine de prison.

L'ex-pràsident continue de clamer son innocence.