Un alpiniste argentin se tue dans le massif du Mont-Blanc

Un alpiniste argentin de 39 ans a perdu la vie jeudi après une chute dans le massif du Mont-Blanc. Un autre membre de la cordée a été gravement blessé et hospitalisé à Sallanches.

AFP Agence France-Presse

Une cordée d'alpinistes argentins a dévissé jeudi sur une paroi rocheuse du massif du Mont-Blanc, l'un d'eux s'est tué dans la chute et un autre a été grièvement blessé, ont indiqué les gendarmes de haute-montagne de Chamonix.

Les grimpeurs évoluaient sur la paroi rocheuse de l'Aiguille du Peigne, un itinéraire d'alpinisme rocheux prisé pour gagner l'un des sommets des aiguilles de Chamonix et culminant à 3192 mètres.

Tôt le matin, «la cordée a dévissé et a chuté dans le couloir des Papillons» et les victimes ont été découvertes par d'autres alpinistes évoluant sur cette arête, précise le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix, intervenu pour les secourir. Un homme de 39 ans est décédé et un autre a été gravement blessé et transporté à l'hôpital de Sallanches, en Haute-Savoie.