La chanteuse Rebecca du groupe Lulu van Trapp a été agressé sexuellement lors de son concert au festival français du Cri de la Goutte.

Luisa Gambaro Journaliste

«Vous allez regarder mes seins jusqu’à la fin du concert et à la fin vous verrez, ça ressemblera plus à du sexe», a clamé la chanteuse du groupe de pop-punk Lulu Van Trapp ce samedi 26 juillet au festival français du Cri de la Goutte. Pendant son concert dans l'Ain, Rebecca descend dans la fosse avec son micro. Mais un spectateur immobilise son bras et un deuxième en profite pour lui saisir la poitrine, rapporte «Le Progrès» ce lundi 28 juillet.

«Je n'oublierai jamais ce concert»

L'artiste a décrit la scène sur ses réseaux sociaux. «Depuis plus de dix ans que je suis sur scène, c’est la première fois que ça m’arrive», déplore-t-elle sur Instagram. Elle dit avoir ressenti cette main «comme une brûlure» mais malgré le choc, elle remonte sur scène et décide de terminer le concert seins nus pour désexualiser son corps, sous les applaudissements de la foule.

«Jamais, je ne me suis sentie si fragile et pourtant si forte que sans autre armure que ma conviction», raconte Rebecca. Interrogés par «Le Progrès», les organisateurs du festival dénoncent un comportement «inacceptable» et en «totale contradictions avec les valeurs» du festival.